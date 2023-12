Friedrichshafen Mann von Unbekannten attackiert Weil ein 36-Jähriger gegenüber der Polizei angibt, am Donnerstagnachmittag in der Uferstraße von zwei Unbekannten attackiert worden zu sein, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen des Vorfalls.

Bodenseekreis (ots) - Der Mann war nach einer Weihnachtsfeier an der Promenade unterwegs und störte sich daran, dass zwei etwa 50-Jährige im Bereich des dortigen Klangschiffs Schwäne fütterten. Auf die Ansprache des alkoholisierten 36-Jährigen reagierten die Gegenüber nicht besonnen, sondern sollen ihn im weiteren Verlauf geschlagen und getreten haben bevor sie in Richtung Bahnhof von Dannen zogen. Beide werden als etwa 50 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Einer hatte eine Glatze und trug eine grüne Jacke sowie eine Mütze, sein Begleiter hatte schwarzes volles Haar. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind oder sonstige Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/94320 beim Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt zu melden.



Friedrichshafen



Kollision im Kreuzungsbereich - beteiligter Autofahrer alkoholisiert



Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr sind an der Kreuzung Ravensburger Straße / Am Seewald zwei Autos wuchtig zusammengestoßen. Eine 27-jährige VW-Lenkerin fuhr nach rechts auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Meckenbeuren ein. Dabei unterschätzte sie offenbar die Geschwindigkeit des von links zügig herannahenden Opel-Fahrers. In der Folge fuhr der 66-Jährige auf den VW auf. Die 27-Jährige wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge mittelschwer verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Weil eine Atemalkoholmessung beim Opel-Fahrer den Verdacht einer Alkoholisierung erhärtete, musste dieser in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.



Friedrichshafen



Polizei stoppt betrunkenen Radler



Über zwei Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 36-jährigen Radfahrer an, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitagmorgen kurz vor 4 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Die Polizisten waren auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und stellten in der Kontrolle starken Alkoholgeruch beim 36-Jährigen fest. Weil die Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete, musste der Zweiradfahrer die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Meersburg



Unfallflucht - Zeuge kontaktiert Polizei



Weil eine Autofahrerin am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht hat und im Anschluss davongefahren ist, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Beim rückwärts Ausparken hatte sie im Dornerweg einen geparkten Wagen gestreift und dabei Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro verursacht. Ein Aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall bemerkt und verständigte die Polizei, als die junge Frau einfach weiterfuhr. Anhand des vom Zeugen abgelesenen Kennzeichens konnte die Verursacherin ermittelt werden. Sie muss nun nicht nur für den verursachten Schaden aufkommen, sondern darüber hinaus auch noch mit einer Anzeige rechnen.