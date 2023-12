Uhldingen-Mühlhofen Ohne Führerschein aber dafür mit Drogen am Steuer Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Samstag um 17.20 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen bei einem Pkw-Lenker fest, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand und zudem ohne notwendige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Bodenseekreis (ots) - Als der junge Mann am Steuer sitzend im Bereich des ZOB in der Bahnhofstraße kontrolliert wurde, räumte dieser noch vor Ort ein, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Im Rahmen einer näheren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von verschiedenen illegalen Drogen stand. Zudem fanden die Polizeibeamten im Fahrzeug eine Kleinmenge Marihuana. Dem nicht genug, wurde von dem jungen Mann das Fahrzeug unbefugt benutzt und es bestand auch kein Versicherungsschutz mehr für dieses Fahrzeug. Nachdem die Beamten die Drogen sichergestellt und bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst haben, verhinderten sie die weitere Fahrzeugnutzung, indem sie den Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten. Mehrere Anzeigen an die Staatsanwaltschaft werden folgen.



Friedrichshafen



Angeblich mit Auto verfolgt und gerammt



Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen verfolgte am Samstag, dem 16.12.2023 gegen 21.12 Uhr in der Solarstadt in Friedrichshafen ein mit mehreren Insassen besetzter schwarzer Audi eine ebenfalls mit dem Auto fahrende Geschädigte und rammte angeblich deren Fahrzeug. Als die Geschädigte mit ihren beiden Söhnen im Fahrzeug in Richtung Solarstadt fuhr, konnte diese bereits wahrnehmen, dass ihr ein Fahrzeug folgte. Als sie in einer Sackgasse nicht weiterfahren konnte, wurde ihr Fahrzeug angeblich von dem Verfolgerfahrzeug gerammt. Bisher nicht verifiziert werden konnte, ob der Beifahrer des Verfolgerfahrzeugs mit einer Sturmhaube maskiert war oder er gar eine Waffe bei sich trug. Als sich beide Fahrzeuge stehend in der Sackgasse befunden haben, stiegen die Insassen des Verfolgerfahrzeugs aus und versuchten die Türen am Fahrzeug der Geschädigten aufzureißen. Gerade als den Tätern dies gelang, konnte die Geschädigte über eine Wiese flüchten und sich mit ihrem verbeulten Fahrzeug zum Polizeirevier begeben. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen kam der Beschuldigte Fahrer des Verfolgerfahrzeugs freiwillig zum Polizeirevier und schilderte den Sachverhalt in Teilen anders. Um festzustellen, wie sich die Tat abgespielt hat, wurden durch die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen beide Fahrzeuge sowie mehrere Beweismittel sichergestellt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701 - 0 zu melden.