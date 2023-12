Friedrichshafen Vorfahrtsunfall Am Dienstag gegen 12.45 Uhr sind an der Einmündung Mangweg zur Dornierstraße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Bodenseekreis (ots) - Ein 38-jähriger VW-Fahrer fuhr nach links auf die Dornierstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 89 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Bei der folgenden Kollision zog sich die 88-jährige Beifahrerin des Seniors leichte Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.



Tettnang



Unfall mit mehreren beteiligten Pkw



Drei beschädigte Fahrzeuge waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr an der Abfahrt der B 467 zur L 333 ereignet hat. Ein 80 Jahre alter Peugeot-Fahrer fuhr von der Bundesstraße kommend auf die Seestraße ein und übersah dabei den aus Tettnanger Richtung kommenden BMW. Der 32-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Wagen des Seniors sowie mit einem auf dem Linksabbiegerstreifen stehenden Hyundai. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.



Friedrichshafen



Unfallflucht



Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr einen auf dem Parkplatz des Landratsamts in der Glärnischstraße abgestellten Mercedes beim Ein- oder Ausparken touchiert hat und anschließend davonfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Oberteuringen



Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer



Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am späten Dienstagabend einen Autofahrer gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Bei der Kontrolle im Bereich Oberteuringen nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 42-jährigen Mann hinterm Steuer wahr. Weil eine Atemalkoholmessung über zwei Promille anzeigte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Dem 42-Jährigen drohen nun führerschein- sowie strafrechtliche Folgen.



Markdorf



Nach Spiegelstreifer geflüchtet



Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 18 Uhr in der Ensisheimer Straße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Eine 25 Jahre alte Hyundai-Fahrerin gibt an, dass ihr ein unbekannter Fahrer einer schwarzen BMW-Limousine mit Friedrichshafener Zulassung im Bereich der Unterführung entgegenkam. Der Entgegenkommende sei auf ihre Fahrspur geraten, woraufhin es zum Spiegelstreifer kam. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, soll der Unbekannte beschleunigt und die Flucht ergriffen haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.



Überlingen



Unfall fordert hohen Sachschaden



Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Nußdorfer Straße. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Kleinlastwagens war stadteinwärts unterwegs und brach sein Vorhaben, in die St.-Ulrich-Straße abzubiegen, kurzentschlossen ab. Dabei übersah er einen neben sich in gleicher Richtung fahrenden 86-jährigen Jaguar-Fahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Während der Sachschaden am Lastwagen mit rund 3.000 Euro eher gering ausfällt, beläuft sich dieser am älteren Jaguar auf geschätzt 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Überlingen



Kollision im Kreuzungsbereich



Auf 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung der Straße "Zum Karpfen" zur Straße "Zum Salm" entstand. Eine 61-jährige Mercedes-Lenkerin übersah beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße einen von rechts kommenden 71-jährigen Audi-Fahrer, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.