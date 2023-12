Friedrichshafen Zeugenaufruf nach Angriff auf Bar-Besucher Nach einer Auseinandersetzung, die sich bereits am Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr vor einer Bar in der Montfortstraße ereignet hat, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und sucht Zeugen.

Bodenseekreis (ots) - Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein 37-Jähriger beim Einsteigen in ein Taxi von drei Männern attackiert, mit denen es schon zuvor in der Bar Streit gab. Als dessen 36 Jahre alte Begleitung dazwischen ging, wurde sie von den Gegenübern ebenfalls angegriffen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung griff einer der drei Männer zur Tasche der Frau und versuchte zu flüchten. Als die 36-Jährige die Verfolgung aufnahm und ihre Tasche zurückforderte, versetzte der Täter ihr einen Faustschlag ins Gesicht und wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig festgenommen. Seine beiden unbekannten Komplizen flüchteten und konnten nicht mehr angetroffen werden. Sowohl die 26-Jährige als auch der 37-Jährige wurden bei dem Angriff eher leicht verletzt. Rettungsdienste brachten sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Zeugen des Vorfalls, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zum Hergang sowie zu den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.



Friedrichshafen



Unfall fordert Sachschaden



Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Allmandstraße. Eine 39 Jahre alte Toyota-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Opel, als sie dem entgegenkommenden Verkehr Platz machen wollte. An beiden Autos wird der Sachschaden auf rund 4.000 Euro geschätzt.



Friedrichshafen



Mann bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht



Nachdem ein 27-Jähriger angibt, am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Paulinenstraße attackiert worden zu sein, sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall. Angaben des Mannes zufolge sei er mit einer unbekannten Personengruppe in Streit geraten, woraufhin eines seiner Gegenüber zu einer Stange gegriffen und ihn damit verletzt haben soll. Der mit 1,7 Promille alkoholisierte 27-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 beim Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt zu melden, der die Ermittlungen übernommen hat.



Eriskirch



Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen



Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer eines VW erkannte zu spät, dass die Vorausfahrenden in Richtung Friedrichshafen verkehrsbedingt abbremsen mussten. Er kollidierte in der Folge wuchtig mit dem Heck eines Pick-Ups und schon diesen auf einen Renault auf. Insgesamt entstand rund 9.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten VWs, musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.



Hagnau



Polizei stoppt betrunkenen Lastwagenfahrer



Ein alkoholisierter Lastwagenfahrer hat am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 31 einen Verkehrsunfall verursacht und ist im Anschluss davongefahren. Eine Zeugin hatte beobachtet wie der Fahrer des Kleinlasters kurz nach dem Ortsausgang Hagnau ins Bankett abgekommen war und einen Leitpfosten überfahren hatte. Als dieser in Schlangenlinien weiterfuhr verständigte sie die Polizei. Der Fahrer war nach dem Unfall weitergefahren und konnte von den Beamten im Bereich Friedrichshafen angetroffen und gestoppt werden.

Der Grund für die Ausfallerscheinungen des 40-jährigen Fahrers wurde mit einer Atemalkoholmessung klar, welche über 1,6 Promille anzeigte. Der Lastwagenfahrer musste anschließend eine Blutprobe in einem Klinikum abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Auf den 40-Jährigen kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.



Überlingen



Einbruchsversuch scheitert



Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen offenbar versucht, in ein Geschäft in der Marktstraße einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter beschädigten das Schloss des Ladens, scheiterten allerdings beim Versuch, die Tür aufzuhebeln. Der Sachschaden an der Eingangstür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Gestohlen wurde nichts. Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 6.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.



Überlingen



Flutlicht-Anhänger von Baustelle gestohlen



Auf eine mobile Flutlichtanlage hatten es Diebe offenbar in den vergangenen Wochen abgesehen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten die Unbekannten den Anhänger mit der Anlage offenbar bereits zwischen Anfang Dezember und diesem Dienstag von einer Baustelle in der Lippertsreuter Straße / Abigstraße gestohlen. Der Wert des Geräts wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Hinweise zu der roten Beleuchtungsanlage der Marke Endress, Typ "EFA 830 S6" nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.



Überlingen



Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden



Glücklicherweise unverletzt davongekommen sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der L 200 auf Höhe Bruckfelden ereignet hat. Ein 53-jähriger VW-Lenker wollte die Landesstraße von der Felderstraße kommend überqueren und übersah dabei den Opel einer vorfahrtsberechtigten 34-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Uhldingen-Mühlhofen



Seitlich gegen Lastwagen geprallt



Zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Sattelauflieger kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße bei Uhldingen-Mühlhofen. Für eine 60 Jahre alte BMW-Fahrerin kam das Ende des zweispurigen Bereichs überraschend, sodass sie, um eine Kollision mit der Leitplanke zu verhindern, auf die rechte Fahrspur einscherte. Dabei prallte sie seitlich gegen den Sattelauflieger eines neben ihr fahrenden Lastwagens. An ihrem Wagen entstand rund 12.000 Euro Sachschaden, am Sattelauflieger fällt der Schaden mit rund 1.000 Euro verhältnismäßig gering aus. Verletzt wurde niemand.