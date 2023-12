Friedrichshafen Auto mutwillig zerkratzt Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag einen in der Röntgenstraße geparkten Mercedes offenbar mutwillig zerkratzt.

Bodenseekreis (ots) - Dabei entstand mehrere hundert Euro Sachschaden am Lack des Wagens. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



Autoscheibe eingeschlagen



Eine Fensterscheibe eines am Straßenrand in der Eugenstraße geparkten VW Scirocco hat ein unbekannter Vandale zwischen Montag und Dienstagvormittag eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Hinweise zur Sachbeschädigung nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



Fahrradutensilien gestohlen - Polizei nimmt Verdächtigen fest



Polizisten haben am Dienstagabend einen 40-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Fahrradutensilien von abgestellten Rädern gestohlen zu haben. Ein Zeuge war auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser merkwürdig um die Zweiräder schlich, und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten versuchte der 40-Jährige zu flüchten, er konnte jedoch gestoppt werden. Bei sich trug er zwei Fahrradsattel sowie Werkzeug. Wer die Eigentümer der mutmaßlich gestohlenen Gegenstände sind, konnte aktuell noch nicht geklärt werden. Opfer der Diebstähle werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Gegen den 40-Jährigen leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.



Friedrichshafen



Autoscheibe zerstört



Mit einem Stein hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 9 Uhr und 21.30 Uhr die Fahrerscheibe eines am Straßenrand in der Röntgenstraße geparkten VW Scirocco eingeschlagen. Hinweise zur Sachbeschädigung, bei der mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden sein dürfte, nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen



Meersburg



Eskalierter Streit nach Unfall



Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr waren sich die Beteiligten offenbar derart uneinig, dass sie nun jeweils mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen müssen. In der Unteruhldinger Straße wollte ein Autofahrer an einem haltenden Bus vorbeifahren und kam dabei auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker wich aus und schrammte dabei offenbar mit der Felge am Bordstein. In der Folge entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein Wortgefecht, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, beziehungsweise empfanden zumindest kurzzeitige Schmerzen.



Deggenhausertal



Nach Parkrempler davongefahren



Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen gegen 1.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte im Hohreuteweg ermittelt die Polizei Überlingen. Der bislang unbekannte Fahrer eines VW Transporter hatte beim Ausparken einen Audi touchiert und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge notierte das Kennzeichen des augenscheinlich voll besetzten weißen VW-Busses und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.