Friedrichshafen Kupfer-Fallrohre gestohlen Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen zwei Regenfallrohre aus Kupfer von der Haldenbergkapelle abgebaut und gestohlen.

Bodenseekreis (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ermitteln in dieser Sache und nehmen sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



Vor Polizei geflüchtet



Nachdem ein 21-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 14.20 Uhr versucht hat, einer Polizeikontrolle zu entkommen, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Beim Erblicken des Streifenwagens im Bereich des Hinteren Hafens gab der Fahrer der silbernen C-Klasse Gas. Trotz der Aufforderung, anzuhalten, beschleunigte er seinen Wagen und überfuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Löwentaler Straße. Dabei missachtete er unter anderem auch eine rote Ampel, bis er schließlich von der Fahrbahn abkam und einen Unfall baute. Weil der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand, musste der 21-Jährige Fahrer in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Eine Fahrerlaubnis hat der Verkehrsrowdy nicht. Weil die Beamten bei der Kontrolle des Wagens einen Schlagring auffanden, kommt ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz auf den jungen Mann zu. An seinem Wagen entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.



Friedrichshafen



Handtasche entrissen und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise



Wegen Raubes ermittelt die Kriminalpolizei Überlingen, nachdem zwei junge Männer einer Frau am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Schwabstraße die Handtasche gestohlen haben. Die bislang Unbekannten entrissen der Frau die schwarze Ledertasche und rannten in Richtung Stadtmitte davon. Die 64-Jährige stürzte zu Boden, verletzte sich dabei leicht und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Täter konnten im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Einen Täter beschreibt sie als etwa 16 bis 17 Jahre alt, schlank und rund 180 cm groß. Er war schwarz gekleidet, trug eine Nike-Jogginghose sowie schwarze Nike-Schuhe. Er hatte schwarze Haare, die seitlich kurz geschnitten waren. Sein Komplize war etwa 18-19 Jahre alt, rund 190 cm groß und kräftig gebaut. Auch er trug schwarze Kleidung und schwarze Schuhe. Beide Täter beschreibt sie als Südländer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Friedrichshafen



Polizei schlichtet Streit und wird beleidigt



Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten rückte die Polizei am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in die Maybachstraße aus. Beim Eintreffen der Beamten hatten sich die Gemüter bei fast allen beruhigt. Nur ein 18-Jähriger geriet weiter in Rage. Er betitelte die Polizisten mit beleidigenden Worten und musste aufgrund seines zunehmend aggressiven Auftretens kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung zu. Zuvor soll es zwischen zwei Personengruppen zum Streit gekommen sein, bei dem neben Drohungen auch Feuerwerkskörper geflogen sein sollen. Was genau vorgefallen oder der Grund für den Konflikt war, konnte nicht abschließend geklärt werden.



Tettnang



Pkw mit Bierflasche beschädigt



Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag eine Bierflasche auf einen Pkw geworfen, der auf einem Parkplatz in der Lindauer Straße abgestellt war. Dabei entstand Sachschaden am Autodach. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Flasche aus einem angrenzenden Gebäude geworfen wurde. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.



Überlingen



Vorfahrt genommen - Unfall



Unsanft endete die Probefahrt am Donnerstag gegen 15.15 Uhr für einen 46-jährigen Radfahrer in der Heiligenbreite. Ein 79-jähriger Ford-Lenker fuhr die Heiligenbreite in Richtung Friedrich-Blersch-Straße und missachtete an der Einmündung die Vorfahrt des Zweiradfahrers. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Mann, der sich das Rad zuvor in einem Fahrradgeschäft zur Probefahrt geliehen hatte, auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Rad sowie am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro.