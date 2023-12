Markdorf Diebstahl von Pedelec Am Freitagabend wurde vor dem Edeka in der Ravensburger Straße ein ordnungsgemäß abgeschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet.

Landkreis Bodenseekreis (ots) - Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einer Laterne befestigt. Es handelt sich um ein Mountainbike, Typ Stereo in der Farbe grau/schwarz mit auffälligen orangenen Pedalen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/8040 entgegen.



Uhldingen-Mühlhofen



Zeugenaufruf nach Unfallflucht



Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde am Kreisverkehr in der Überlinger Straße ein umgefahrener Wegweiser festgestellt, der von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/8040 entgegen.