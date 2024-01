Friedrichshafen Zeugen zu Körperverletzung gesucht Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang Unbekannten und einem 39-Jährigen kam es am frühen Neujahrsmorgen gegen 3.15 Uhr im Bereich des Hafenbahnhofs.

Bodenseekreis (ots) - Nach zunächst verbalem Schlagabtausch sei der Unbekannte immer aggressiver geworden und habe den 39-Jährigen schließlich mehrfach getreten, unter anderem auch auf dem Boden ins Gesicht. Hierdurch wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Tatverdächtige, der in Begleitung zweier weiterer Männer war, wird wie folgt beschrieben: etwa Anfang 20, rund 165 cm groß, schwarze glatte Haare, asiatisches Erscheinungsbild mit dunklem Teint. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Wollmütze. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt zum genauen Geschehensablauf und zu den Hintergründen der Tat und bittet mögliche Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.



Friedrichshafen



Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet



Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am frühen Montagabend erheblicher Sachschaden entstanden ist, hat der bislang unbekannte Verursacher den Unfallort fluchtartig verlassen. Der Unbekannte kam gegen 17.30 Uhr aus der Goethestraße und bog an der Kreuzung der Ailinger Straße verbotswidrig links ab. Hier kollidierte der BMW mit dem entgegenkommenden Skoda einer 21-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf den ebenfalls im Kreuzungsbereich fahrenden Peugeot eines 53-Jährigen geschoben, sodass an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 17.000 Euro entstand. Während der Skoda nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, gab der Verursacher Gas und flüchtete mit seinem ebenfalls stark beschädigten Fahrzeug in Richtung Meistershofener Straße. Nachdem das Kennzeichen des Flüchtigen am Unfallort zurückblieb, dürften die Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen zur Identität des Verursachers, die noch nicht abgeschlossen sind, deutlich vereinfacht sein.



Friedrichshafen/Langenargen



Mehrere Kleinbrände



Zu mehreren Kleinbränden wurden die Feuerwehr und die Polizei im Laufe des Neujahrstages alarmiert. Gegen 6 Uhr mussten im Gewerbegebiet Fallenbrunnen drei große hölzerne Kabeltrommeln abgelöscht werden, die mutmaßlich aufgrund von Feuerwerkskörpern in Brand geraten waren.

Gegen 7.45 Uhr geriet vermutlich aufgrund nicht vollständig erloschener und entsorgter Feuerwerksreste in der Aistegstraße eine Papiermülltonne in Brand. Das Feuer, das auch auf eine angrenzende Hausfassade übergriff, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Vermutlich ebenfalls aufgrund von Feuerwerkskörpern schlugen am Nachmittag gegen 15 Uhr in der Langenargener Kirchstraße Flammen aus einer Mülltonne, die auf einen nebenstehenden Papiercontainer überzugreifen drohten. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte hier eine weitere Ausbreitung verhindert und der Brand schnell gelöscht werden.

Gegen 22 Uhr setzten Unbekannte zwei Blumenkübel in der Hans-Schnitzler-Straße in Brand, indem sie Feuerwerkskörper in den Behältnissen zündeten. Das Feuer schmorte die Hausfassade an und konnte durch einen aufmerksamen Nachbarn noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mittels Wasser gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird hier auf rund 5.000 Euro geschätzt.

In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung oder fahrlässiger Brandstiftung.



Meckenbeuren



Betrunken Verkehrsunfälle verursacht



In mutmaßlich alkoholisiertem Zustand hat eine 25-jährige Pkw-Lenkerin am Montagabend im Mühlenweg mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Zunächst streifte die Frau beim Ausparken einen parkenden Pkw. Danach fuhr sie weiter und stieß nach einigen Metern gegen eine Straßenlaterne und eine Ortstafel. Auch hier setzte sie ihre Fahrt fort und kam nach einer kurzen Strecke schließlich an einem Betonring zum Stehen. Dort wurde sie von einem Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgesetzt. Insgesamt wird der angerichtete Sachschaden auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Frau wurde aufgrund ihres eingetrübten Gesundheitszustands von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, sie musste sowohl eine Blutprobe als auch ihren Führerschein abgeben. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich erhoben, da die 25-Jährige keinen festen Wohnsitz im Inland hat. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.



Uhldingen-Mühlhofen



Zigarettenautomat gesprengt



Zwei bislang unbekannte Personen, möglicherweise Jugendliche, haben am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr in Unteruhldingen beim Kiosk am Naturbad einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Zeuge war durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und konnte zwei Personen beobachten, die sich mit Fahrrädern in Richtung Tennisplätze entfernten. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde ersichtlich, dass der Zigarettenautomat offenbar aufgesprengt wurde und daraus Tabakwaren und Bargeld entwendet worden waren. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weitere sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.