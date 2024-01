Friedrichshafen Einbruch in Bekleidungsgeschäft Unbekannte haben zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 1 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft in der Karlstraße eingebrochen.

Bodenseekreis (ots) - Sie zerstörten die gläserne Eingangstüre mit einem unbekannten Gegenstand und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.



Friedrichshafen



Unfallflucht



Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr einen im Hägleweg geparkten Ford gestreift und anschließend Unfallflucht begangen. Der dadurch entstandene Streifschaden und der abgefahrene linke Spiegel dürften sich auf über 600 Euro summieren. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.



Friedrichshafen



Geldbeutel geraubt



Von einem Unbekannten seines Geldbeutels beraubt wurde eigenen Angaben zufolge ein 82-jähriger Mann am späten Dienstagabend kurz nach 21 Uhr in der Forststraße, Ecke Habichtgasse. Der Geschädigte, welcher kurz zuvor eine nahegelegene Gaststätte verlassen hatte, sei unvermittelt von hinten umklammert und ihm dabei die Geldbörse abgenommen worden. Danach habe sich der Täter in Richtung Sperbergasse/Aistegstraße entfernt. Der 82-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.



Friedrichshafen



Bei Unfallflucht beobachtet



Bei einer Unfallflucht beobachtet wurde ein 68-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagnachmittag. Der Mann hatte gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Ailinger Straße beim Einparken in eine Parklücke ein daneben abgestelltes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Danach begutachtete er die Schäden an beiden Pkw, stieg dann in seinen Wagen und fuhr davon. Zeugen verfolgten den Vorgang und alarmierten die Polizei, die den 68-Jährigen schnell identifizieren konnte und nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ermittelt.



Friedrichshafen-Manzell



Containerbrand



Mutmaßlich durch nicht vollständig erkaltete Reste von Feuerwerkskörpern geriet am Dienstagvormittag der Inhalt eines Schuttcontainers auf dem Freizeitgelände Manzell in Brand. Spaziergänger hatten gegen 11.45 Uhr ein Feuer in dem Container bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, welche die Flammen schnell löschen konnte. Im Rahmen zuvor durchgeführter Aufräumarbeiten auf dem Gelände waren die Überreste der Silvesternacht in den Container entsorgt worden, eventuell befanden sich darunter noch glimmende Bestandteile. Ob an dem Container ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.



Tettnang



Drei beschädigte Fahrzeuge nach Auffahrunfall



Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag kurz vor 12 Uhr in der Bachstraße. Ein 65-jähriger VW-Lenker, der von der Wangener Straße kam, musste am Fußgängerüberweg anhalten. Die 54-jährige Fahrerin eines Citroen bremste hinter dem VW ab, was eine nachfolgende 56-jährige Mini-Fahrerin zu spät erkannte. Sie fuhr auf und schob die drei Fahrzeuge aufeinander. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.



Überlingen



Einbruch



In ein derzeit leerstehendes Haus in der Barbelstraße hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem gestrigen Dienstag eingebrochen. Der Unbekannte brach ein Fenster auf und gelangte so ins Objekt. Da keinerlei Wertgegenstände in den Räumen waren, wurde nach derzeitigem Stand nichts gestohlen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/804-0.



Markdorf



Sachbeschädigung an Schule



Mutmaßlich mittels vorgefundener Steine haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag zwei doppelt verglaste Fensterscheiben am Bildungszentrum in der Ensisheimer Straße eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200.