Ravensburg Ausgeleerter Aschenbecher verursacht Mülleimerbrand Am Samstag, gegen 23.00 Uhr musste die Feuerwehr in den Fasanenweg nach Ravensburg ausrücken, nachdem sie von Anwohnern wegen eines Brandes auf einem Balkon informiert wurde.

Ravensburg (ots) - Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits mehrere Hausbewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Durch die ersten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Eigentümerin der Wohnung ihren Aschenbecher im Mülleimer auf dem Balkon entsorgte und dieser aufgrund noch glühender Zigaretten in Brand geriet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- Euro, verletzt wurde niemand. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten im Einsatz.



Boms



In einer Rechtskurve geradeaus gefahren



Am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 71-jährige Audi-Fahrerin auf der B 32 von Bad Saulgau kommend in Richtung Altshausen. In der Ortsdurchfahrt von Boms kommt sie in einer leichten Rechtskurve vermutlich aufgrund Übermüdung nach links auf die Gegenfahrspur. Hier kollidiert sie mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Fiat 500. Sowohl die Unfallverursacherin als auch zwei Personen im Fiat werden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden.



Wangen im Allgäu



Unfall bei Schneefall und unangepasster Geschwindigkeit



Bei anhaltendem Schneefall fuhr am Samstag gegen 12.00 Uhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der A96 in Fahrtrichtung Memmingen. Auf Höhe der Behelfsausfahrt bei Neuravensburg verliert er aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kollidiert mit der Mittelleitplanke und schleudert über die Fahrbahn. Insgesamt vier Mal kommt es zur Kollision mit der Mittelleitplanke, ehe das Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung zum Stehen kommt. Durch die herumliegenden Trümmerteile wird der Reifen eines nachfolgenden Pkw`s beschädigt, so dass er gewechselt werden muss. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15000.- Euro.