Kißlegg / A 96 Audi-Fahrer gerät ins Schlingern Weil er offensichtlich kurz durch sein Navigationssystem abgelenkt war und dann durch einen vorausfahrenden Pkw erschrocken ist, kam am Sonntagabend ein Audi-Fahrer auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg ins Schlingern.

Landkreis Ravensburg (ots) - Dabei prallte der Wagen des 29-Jährigen in die Mittelleitplanke, der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an der Leitplanke und dem Audi wird auf insgesamt rund 4.500 Euro beziffert.



Wangen im Allgäu



Polizei ermittelt wegen Diebstahls



Einen unbemerkten Moment haben zwei bislang unbekannte Männer am Sonntagabend in einem Asia-Imbiss im Bärengäßle ausgenutzt. Während die Inhaber in der Küche tätig waren, griffen diese hinter die Theke und entnahmen aus einer Geldkassette einen dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise auf das Duo unter Tel. 07522/984-0 entgegen. Die Täter werden als etwa 20 Jahre alt und von hagerer Statur beschrieben. Zur Tatzeit sollen sie dunkle Kleidung mit Kapuze oder Mütze getragen haben.