Ravensburg E-Bike gestohlen Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch kurz vor 20 Uhr in der Grüner-Turm-Straße ein Pedelec des Herstellers Univega entwendet.

Landkreis Ravensburg (ots) - Der Besitzer hatte das Fahrrad kurzzeitig unverschlossen abgestellt und wenig später beobachtet, wie ein Unbekannter mit dem neongelb-grünen Pedelec wegfuhr. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zu dem unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.



Ravensburg



Pedelec auf dreiste Weise unterschlagen



Ermittlungen unter anderem wegen Unterschlagung hat das Polizeirevier Ravensburg gegen eine 36-Jährige eingeleitet, die am Mittwochnachmittag auf dreiste Weise ein Fahrrad unterschlagen hat. Die Frau wollte in einem Fahrradgeschäft in der Wangener Straße mit dem rund 5.000 Euro teuren Pedelec eine Probefahrt machen. Hierzu ließ sie ihren angeblichen Sohn in dem Laden zurück und fuhr mit dem Fahrrad nicht nur im Hof, sondern direkt auf die Straße in die Stadt. Wie sich herausstellte, hatte die Tatverdächtige auf der Straße einen Jugendlichen angesprochen und diesen darum gebeten, mit ihr in das Fahrradgeschäft zu gehen. Dort ließ sie den Jungen quasi als Pfand zurück. Die Polizei konnte die 36-Jährige zeitnah anhand von Videoaufnahmen identifizieren. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau das Pedelec in der Stadt für wenige hundert Euro weiterverkaufen wollte. Da dem vermeintlichen Käufer jedoch wegen des Preises Zweifel aufkamen, kontaktierte dieser selbstständig den Fahrradladen. Die Polizei stellte das Pedelec sicher und brachte es zu dem Geschäft zurück. Die 36-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.



Weingarten



Falsche Polizeibeamte bringen Seniorin um ihr Erspartes



Geld und Schmuck Wert von über 100.000 Euro haben Betrüger am Mittwochabend einer Seniorin abgenommen. Die Frau wurde von den Tätern, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, telefonisch kontaktiert. Angeblich seien vom Konto der Seniorin verdächtige Abbuchungen in Höhe mehrerer tausend Euro getätigt worden. Die Bankkarte der Frau sei inzwischen gesperrt, die Kripo ermittle. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer mit einer angeblichen Kriminalbeamtin verbunden, die ankündigte, dass in nächster Zeit zwei Mitarbeiter des Landeskriminalamts vorbeikommen würden, da im Wohngebiet der Seniorin eingebrochen worden wäre und nur ein Teil der Täter festgenommen werden konnte. Nun müsse die Polizei die Wertgegenstände der Frau in Sicherheit bringen. Das Opfer wurde derart unter Druck gesetzt, dass es gegen 21 Uhr in der Reutebühlstraße die Wertgegenstände sowie Bargeld an zwei männliche Abholer aushändigte. Erst danach erkannte die Seniorin den Betrug und verständigte die Polizei. Diese bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf die Abholer. Einer der beiden soll sehr schlank und etwa 170 cm groß gewesen sein und eine Jeans, eine dunkle Jacke und eine Wollmütze getragen haben.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen. Klären Sie ältere Familienangehörige über die Vorgehensweise der Täter auf, die ihre Opfer psychisch so unter Druck setzen, dass diese den Betrügern Glauben schenken. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.



Bad Waldsee



Polizei stellt Schuhdieb



Nicht weit gekommen ist ein 49-Jähriger, der am Mittwochvormittag in einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße ein Paar Schuhe gestohlen hat. Anhand der Personenbeschreibung einer Zeugin konnten die alarmierten Polizeibeamten den 49-Jährigen unweit des Ladens antreffen und ihm die Schuhe, die er sofort angezogen hatte, wieder abnehmen. Der 49-Jährige wird nun wegen Diebstahls angezeigt.



Wilhelmsdorf



Pkw angefahren und das Weite gesucht



In einem Zeitraum von nur zehn Minuten hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag einen Skoda beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Welfenstraße abgestellt war. Der Unbekannte stieß zwischen 18 Uhr und 18.10 Uhr gegen die linke Vorderseite des Skoda und verursachte Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.



Aulendorf



Fahrzeug streift geparkten Pkw - Fahrer fährt weiter



Wegen Unfallflucht ermittelt der Polizeiposten Altshausen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 15.30 Uhr in der Maler-Sauter-Straße einen abgestellten Pkw gestreift hat. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Nach dem Streifvorgang fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen mutmaßlich rotem Fahrzeug nehmen die Ermittler unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.



Wangen



Kind läuft in Pkw



Mit leichten Verletzungen ist ein 9 Jahre altes Mädchen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem es am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Lindauer Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Das Mädchen wollte die Straße überqueren, weshalb eine Verkehrsteilnehmerin auf der Linksabbiegespur anhielt. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Die 9-Jährige rannte los und übersah dabei den Porsche eines 57-Jährigen, der ordnungsgemäß in Richtung Innenstadt unterwegs war. Sie kollidierte mit der Seite des Porsche und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.



Wangen



Einbrecher am Werk



In ein Jugendhaus in der Leutkircher Straße ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.15 Uhr und Mittwoch, 8.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Der Unbekannte wuchtete auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und gelangte so in das Innere. Dort scheiterte er an einer verschlossenen Innentür, weshalb nichts entwendet wurde. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.



Leutkirch



Auto landet neben Fahrbahn - Fahrer haut ab



Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist am frühen Mittwochmorgen zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr zwischen Luttolsberg und Wuchzenhofen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Zaun sowie einem Verkehrszeichen kollidiert. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ließ sich der Unbekannte mutmaßlich von einem weiteren Fahrzeug aus der Wiese ziehen und fuhr weiter. Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.