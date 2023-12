Ravensburg An Ampel rangiert - Unfallverursacher ohne Führerschein Ohne Führerschein war der Verursacher eines Verkehrsunfalls unterwegs, bei dem am Donnerstagnachmittag in der Hinzistobler Straße geringer Sachschaden entstanden ist.

Landkreis Ravensburg (ots) - Weil er eigenen Angaben zufolge die Ampel nicht richtig sehen konnte, hat ein 89-jähriger Mazda-Fahrer an einer roten Ampel im Bereich Wangener Straße seinen Wagen ein wenig zurückgesetzt. Dabei stieß er leicht mit einem hinter ihm stehenden Mercedes zusammen, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Senior keinen Führerschein vorzeigen. Gegen ihn sowie seine Beifahrerin, die zugleich Halterin des Wagens ist, werden nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft gefertigt.



Wolfegg



Autofahrer kommt von Straße ab - Drogenvortest schlägt an



Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger, der am Donnerstagabend mit seinem VW auf der L 317 zwischen Hintermoss und Wolfegg ins Schleudern gekommen und neben der Fahrbahn mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt ist. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann ins Krankenhaus, der Sachschaden an seinem Pkw beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Nachdem ein Drogenvortest bei dem 21-Jährigen positiv auf Cannabis anschlug, ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu wegen des Verdachts der Straßengefährdung. Um den beschädigten VW kümmerte sich ein Abschleppdienst.



Wolpertswende



Autofahrerin gerät ins Schleudern und kommt von Fahrbahn ab



Aufgrund von Glätte ist am Donnerstagabend eine 18 Jahre alte Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Wolpertswende und Aulendorf ins Schleudern geraten und links von der Fahrbahn abgekommen. Die 18-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand derweil wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.



Weingarten



Vorwärtsgang mit Rückwärtsgang verwechselt



Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro ist an einem VW Polo entstanden, nachdem dessen 89 Jahre alte Fahrerin auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ettishofer Straße den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt hat. Die Frau fuhr mit dem Pkw auf die dortige Grünanlage und prallte gegen einen kleineren Baum samt dessen Holzbefestigung. Die 89-Jährige wurde vorsorglich von einem Rettungsdienst untersucht. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Fahrtauglichkeit wird ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt.



Baienfurt



Pkw prallt auf glatter Straße in Zaun



Aufgrund von Glätte ist am Donnerstagmittag ein 21-Jähriger mit seinem VW in der Kickachstraße von der Fahrbahn abgekommen und in einen Holzzaun samt Metallpfosten geprallt. Während an dem Transporter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand und dieser abgeschleppt werden musste, blieb der 21-Jährige unverletzt. Der Streckenabschnitt wurde kurzzeitig gesperrt und nochmals abgestreut.



Weingarten



Autofahrerin nimmt Schwung, gerät Abhang hinunter und prallt gegen geparkten Bus



Um über Schneereste hinweg auf einen Parkplatz zu kommen, hat am Donnerstagvomittag eine Autofahrerin in der Bahnhofstraße mit ihrem Wagen Schwung genommen. Der Wagen geriet in der Folge jedoch über die Parkplatzbegrenzung einen Abhang hinab, durchbrach einen Metallzaun und prallte gegen einen geparkten Bus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert, die 80 Jahre alte Fahrzeuglenkerin blieb glücklicherweise unverletzt.



Aichstetten / A 96



Pkw fängt auf Standstreifen an zu brennen



Wegen eines Pkw, der auf dem Standstreifen zu brennen begann, musste am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr die A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West in Fahrtrichtung Lindau zeitweise voll gesperrt werden. Aus noch unklarer Ursache fing der Wagen, der aufgrund einer Reifenpanne auf dem Standstreifen zum Stehen kam, Feuer. Örtliche Feuerwehren löschten den Renault, ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um das Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt.



Wangen im Allgäu / A 96



Pkw gerät in Brand - 40.000 Euro Sachschaden



Zu einem brennenden Pkw sind am Donnerstagvormittag die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei auf die A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord in Fahrtrichtung München ausgerückt. Aus noch unklaren Gründen begann es im Motorraum des Wagens zu rauchen. Als der Fahrer den Pkw auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Pkw brannte vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden sein. Auch der Fahrbahnbelag auf dem Standstreifen wurde im Mitleidenschaft gezogen. Während der Löscharbeiten und der Bergung des Hyundai wurde der Autobahnabschnitt voll gesperrt.



Kißlegg



Frau in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand



Wegen einer verletzten und offensichtlich unterkühlten Frau wurden Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Donnerstagabend in die Emmelhofer Straße gerufen. Als die Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Beamten auf das Polizeirevier begleiten sollte, leistete sie Widerstand gegen die Einsatzkräfte und versuchte diese zu schlagen und zu treten. Am Streifenwagen riss die 47-Jährige den Heckscheibenwischer ab. Sie wurde in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.