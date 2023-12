Wangen im Allgäu - A96 Sperrung der BAB nach Unfall im Tunnel Am Freitagnachmittag, gegen 14:15 Uhr kam es infolge stockenden Verkehrs im Tunnel Herfatz zu einem Auffahrunfall.

Ravensburg (ots) - Hierbei fuhr ein 33-jähriger VW Golf-Fahrer dem Tesla eines 72-jährigen Mannes auf. Bisherigen Schätzungen nach entstand am Tesla ein Schaden von 10 000 Euro, am Golf von 5 000 Euro. Wegen des Unfalles musste der Tunnel bis ca. 15:30 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu einer Staubildung kam. Die Überwachung, ob die Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Rettungsgasse bilden, führte zur Feststellung von insgesamt 8 Verstößen. Diese verteilten sich auf 6 Verstöße von Pkw-Lenkern und 2 von Sattelzug-Fahrern.



Wangen im Allgäu - A96



Unfall durch verlorenen Lkw-Zwillingsreifen



Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr bemerkte der 54-jährige Fahrer eines Lkw wie sich die Radmuttern an einer Zwillingsbereifung lösten. Ein Reifen blieb im Bereich der Großen Argentalbrücke auf der Überholspur liegen, der andere rutschte die Böschung herunter. Der 40-jährige Fahrer eines Volvos konnte dem Reifen auf der Überholspur nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision mit dem Reifen entstand an dem Pkw Sachschaden von ca. 2 500 Euro. Dem Lkw-Fahrer gelang es sein Gefährt auf den Seitenstreifen zu manövrieren, wo das Fahrzeug später durch eine Abschleppfirma geborgen wurde. Hierzu musste die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau komplett gesperrt werden.



Ravensburg



Geschädigter wird von mehreren Personen getreten und geschlagen



In der Schulgasse kam es am Freitagabend um 19:35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Schilderung einer Zeugin beobachtete sie, wie 6 oder 7 Jugendliche oder Heranwachsende auf einen Mann einschlugen und als er am Boden lag auf ihn eintraten. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Der 30-jährige Geschädigte begab sich zur Versorgung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern, sowie zu dem Geschehensablauf an sich.



Isny



Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht



Bereits am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B12 von Wangen in Richtung Isny, Höhe Schweinebach ein Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin eines Audi A3 bog an der Einmündung nach links ab. Zeitgleich kam ein grauer Mercedes SUV von rechts und missachtet die Vorfahrt der jungen Frau. Trotz Ausweichmanövers auf winterglatter Fahrbahn kam es zur Streifkollision zwischen den beiden Pkws. Die blonde SUV-Fahrerin setzte nach dem Unfall ihre Fahrt ohne Anzuhalten und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, fort. Am Audi entstand Sachschaden von ca. 1 000 Euro. Hinweise zum flüchtigen SUV nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 entgegen.



Wangen im Allgäu



Reifen an mehreren Autos zerstochen



Zeugen sucht die Polizei zu einem Reifenstecher, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 20:00 - 01:30 Uhr jeweils alle vier Reifen an zwei geparkten Pkws zerstochen hat. Die beiden Geschädigten hatten ihre Fahrzeuge im betreffenden Zeitraum auf dem oberen Parkplatz hinter einer Gaststätte in Humbrechts parkend abgestellt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 entgegen.



Isny



Betrüger ergaunern Geld



Bislang unbekannte Betrüger sprachen am Freitagmittag, gegen 11:30 Uhr mehrere Kunden eines Ladens in der Lindauer Straße an. Die mindestens drei männlichen Täter gaben vor, Spenden zu sammeln. Als die angesprochenen Personen ihre Geldbörsen hervorholten, gelang es den Täter vereinzelt Geldscheine zu entwenden. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 war ca. 25-35 Jahre alt, 175-180 cm groß, dunkle kurze Haare, Hollywoodian Bart. Bekleidung schwarze glänzende Jacke, schwarzer Pullover mit weißen Buchstaben auf der Brust, schwarze Hose, schwarze Schuhe.

Täter 2 war ca. 40-50 Jahre alt, 175-180 cm groß, dunkle Haare möglicherweise hell im oberen Bereich gefärbt, Oberlippenbart. Bekleidung schwarze Jacke, schwarzer Hose, weiße Turnschuhe.

Täter 3 war ca. 20-25 Jahre alt, 180-185 cm groß, schlank. Er trug eine schwarze Basecap mit weißer Aufschrift Dolce und eine schwarze Jacke, schwarze Hose mit aufgerissenem linken Knie, schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Alle drei Personen führten Klemmbretter mit angeblichen Spendenlisten mit sich.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 entgegen. Die Polizei bittet auch etwaige Geschädigte sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden.



Wangen im Allgäu



Betrüger ergaunert Geldschein und flüchtet



In der Karl-Hirnbein-Straße, auf dem Parkplatz eines Ladengeschäfts gegen 11:35 Uhr gab ein bislang unbekannter Täter vor, Spenden für "Schwerbehinderte und Taubstumme" zu sammeln. Eine 55-Jahre alte Geschädigte übergab dem Täter einen Geldschein, nachdem dieser meinte, diesen wechseln zu können. Nachdem er den Schein in den Händen hielt, ging er in Richtung Bahnhof zu Fuß flüchtig. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, schwarze Jacke und schwarze Haare, dunkler 3-Tage-Bart, dunkler Teint, Ende/ Mitte 20 Jahre alt, trug Jeanshose in der Farbe braun/Olive. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 erbittet Hinweise zu dem Täter. Auch werden mögliche weitere Geschädigte gebeten sich zu melden.