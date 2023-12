Horgenzell Gegen Verteilerkasten geprallt und das Weite gesucht - Fahrer alkoholisiert Über 1,6 Promille hatte ein 59 Jahre alter Autofahrer intus, als er am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in der Kornstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat.

Landkreis Ravensburg (ots) - Er überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Verteilerkasten. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der 59-Jährige mit seinem stark beschädigten Fahrzeug weiter. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Der Unfallverursacher kehrte kurz darauf zur Unfallstelle zurück, wo die Beamten einen Alkoholtest bei dem 59-Jährigen durchführten. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren aufgrund des deutlichen Alkoholisierungsgrads die Folge. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro beziffert. Der 59-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.



Bad Waldsee



Fußgängerin quert Fahrbahn und wird von Auto erfasst



Leichte Verletzungen hat eine 20 Jahre alte Fußgängerin am Mittwoch kurz nach 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße erlitten. Die junge Frau querte, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Fahrbahn und wurde vom Mercedes einer 33-Jährigen erfasst. Die 20-Jährige stürzte und wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand am Mercedes kein Sachschaden.



Wangen



Fensterscheibe eingeworfen



Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Fensterscheibe an einem Firmengebäude in der Lindauer Straße mit einem Stein eingeworfen. An dem Glas entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.



Wangen



Fahrerflucht - Polizei bittet um Hinweise



Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Zunfthausgasse hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Skoda beschädigt und Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hinterlassen. Die Polizei schließt nicht aus, dass möglicherweise auch ein Fahrradfahrer den Skoda beim Vorbeifahren gestreift hat und weitergefahren ist, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.



Wangen



Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt



Offenbar übersehen hat ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch kurz nach 6 Uhr einen 44 Jahre alten Pedelec-Lenker, als er von der Karl-Hirnbein-Straße nach links in die Zeppelinstraße einbiegen wollte. Der 44-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Radschutzstreifen in Richtung Lindauer Straße unterwegs war, stürzte durch die wuchtige Kollision und erlitt leichte Verletzungen. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, der Schaden am Mercedes konnte noch nicht beziffert werden.



Wolfegg



Vorfahrt missachtet - Unfall



Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwoch kurz nach 13.30 Uhr auf der L 330. Eine 88-jährige VW-Fahrerin wollte von Reute kommend nach links auf die Landesstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Lkw eines 70-Jährigen, der in Richtung Rötenbach unterwegs war und gerade im Begriff war, einen haltenden Schulbus zu überholen. Bei der Kollision des VW mit dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.



Leutkirch



Unbekannte stehlen Fahrzeug



Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen BMW 440i gestohlen, der in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße abgestellt war. Offenbar umging der Täter das Keyless-Go-System und entwendete den Wagen im Wert von rund 40.000 Euro auf unbekannte Weise. Personen, die insbesondere zwischen 22.15 Uhr und 5 Uhr Verdächtiges in Zusammenhang mit dem Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.



Leutkirch



Pkw kommt von Fahrbahn ab - Autofahrer mutmaßlich unter Drogen



Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand ein 18 Jahre alter Autofahrer, der am Mittwoch kurz nach 21 Uhr zwischen Leutkirch und Ottmannshofen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich zwischen zwei Bäumen zum Stillstand. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Mann Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, weshalb sie eine Blutentnahme veranlassten. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An seinem Fahrzeug, um das sich ein Abschleppunternehmen kümmerte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.