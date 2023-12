Wangen Radfahrerin bei Unfall verletzt Offenbar übersehen hat ein 32-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag gegen 19.30 Uhr eine Radfahrerin.

Landkreis Ravensburg (ots) - Der 32-Jährige bog an der Einmündung der Webergasse auf den Kreuzplatz ein und kollidierte dort mit der vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 52-Jährige in eine Klinik. Der Sachschaden fiel indes gering aus.



Argenbühl



Fahrzeug macht sich selbstständig - knapp 8.000 Euro Sachschaden



Ein Transportfahrzeug hat sich am Donnerstag kurz nach 12 Uhr in der Stephanusstraße selbstständig gemacht und ist gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt. Der 45 Jahre alte Fahrer des Opel Movano hatte diesen kurz abgestellt und offenbar nicht richtig gesichert. Der Opel rollte los und beschädigte einen VW Touareg und einen VW Caravelle jeweils am Heck. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt oder gefährdet.



Isny



Alkoholisiert am Steuer



Weit über ein Promille Alkohol hatte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer intus, als er am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich lenkte. Die Beamten wollten den Mann im Rahmen einer Kontrollstelle in Großholzleute stoppen, als dieser kurzentschlossen vor den Polizisten nach links in die Hasenbergstraße abbog. Eine zweite Streifenwagenbesatzung konnte den 48-Jährigen schließlich anhalten. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe sowie bei den Beamten seinen Führerschein abgeben.



Leutkirch



Mann greift Polizeibeamten an



Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt ist am Donnerstag ein Polizist verletzt worden. Die Beamten waren alarmiert worden, weil ein 41-Jähriger gegen 16 Uhr seine Frau geschlagen hatte. Die Gleichaltrige konnte nach dem Angriff aus der gemeinsamen Wohnung flüchten und sich in Sicherheit bringen. Dem deutlich alkoholisierten 41-Jährigen erteilten die Polizisten einen Wohnungsverweis. Wenig später kehrte der Mann jedoch zur Wohnung zurück, die Beamten rückten abermals an und nahmen den 41-Jährigen in Gewahrsam. Gegen den Griff der Polizisten wehrte sich der Mann und riss einen Beamten zweimal zu Boden. Der 41-Jährige musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte rechnen. Zudem kommt auf ihn eine Rechnung wegen der unfreiwilligen Übernachtung zu.



Leutkirch



Fahrer prallt gegen Tanklastzug



Auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Leutkirch-Süd ist am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer gegen das Heck eines Tanklastwagens geprallt. Der 56-Jährige war eigenen Angaben zufolge aus Unaufmerksamkeit von der Überholspur auf die rechte Fahrspur geraten und dort mit dem Heck des Lkw eines 59-Jährigen kollidiert. Am Peugeot entstand etwa 12.000 Euro Sachschaden, am Lastzug ein solcher von rund 5.000 Euro. Der 56-Jährige sowie der 59-Jährige blieben unverletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Peugeot. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt.