Ravensburg Wohnungsbrand Rund 10.000 Euro Sachschaden ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Wohnungsbrand in der Kuppelnaustraße entstanden.

Landkreis Ravensburg (ots) - Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge geriet ein mit Fett gefüllter Topf auf einer Herdplatte in einer Küche im zweiten Obergeschoss in Brand. Die Flammen griffen auf die Küchenschränke über, konnten jedoch von der Freiwilligen Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.



Weingarten



Eine verletzte Person bei Wohnungsbrand



Beim Brand einer Wohnung in der Franz-Beer-Straße ist am Sonntag kurz nach 12 Uhr ein 44-Jähriger leicht verletzt worden. Aus noch unklarer Ursache gerieten mehrere Gegenstände in einem Zimmer der Wohnung in Brand. Der 44-Jährige versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen und verletzte sich dabei eher leicht. Er brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. Die Wehrleute konnten die Flammen löschen, weitere Bewohner des Gebäudes mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Aulendorf



Diebe stehlen Christbäume



18 Christbäume im Wert von rund 600 Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, vom Gelände eines Christbaumverkaufs in der Rugetsweiler Straße gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Bäume mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzen.



Kißlegg



Mehrere Verletzte bei Angriff mit Messer



In einem Wohnheim in der Seestraße sind am heutigen Montag kurz nach Mitternacht drei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 32-jähriger Bewohner am Sonntagabend zunächst ein Gerät beschädigt und deshalb von drei weiteren Mitbewohnern zur Rede gestellt worden sein. Im Laufe des Gesprächs zog der 32-Jährige ein Messer und fügte seinen drei Gegenübern im Alter von 24, 35 und 42 Jahren Verletzungen an den Armen und Händen zu. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Mann vorläufig fest. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik, die beiden 35- und 42-Jährigen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.



Kißlegg



Schmierfink verunstaltet Schloss



Das Neue Schloss ist im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag von einem Unbekannten verunstaltet worden. Der Täter besprühte die Fassade mit mehreren Hakenkreuzen und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.



Leutkirch



Alkoholisiert und ohne Führerschein gegen Baum geprallt



Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 29-Jähriger rechnen, nachdem er in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwischen Ottmannshofen und Aichstetten mit einem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt ist. Nach dem Unfall montierte der 29-Jährige die Kennzeichen von dem Sprinter ab und flüchtete zu Fuß. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Wohnschrift des 29-Jährigen ermitteln und diesen dort alkoholisiert und leicht verletzt antreffen. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille, weshalb die Beamten zwei Blutentnahmen in einer Klinik veranlassten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige darüber hinaus auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Sprinter, an dem Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden ist, wurde abgeschleppt.



Aitrach



Aufgrund Glätte in der Iller gelandet



Glück im Unglück hatte ein 47 Jahre alter Autofahrer, der bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montag kurz nach 4 Uhr unverletzt blieb. Der 47-Jährige war mit seinem Skoda bei Untermuken von der glatten Straße abgekommen. Dort fuhr er einen Hang hinunter, überschlug sich und landete in der nahegelegen Iller. Dort trieb der Skoda mehrere hundert Meter weit, bis er an einem Baumstamm zum Stillstand kam. Der 47-Jährige konnte sich aus dem Auto befreien und auf dessen Dach klettern. Dort wurde er von einem Großaufgebot an Freiwilliger Feuerwehr, DLRG und DRK gerettet. An dem Skoda, der bis zum Dach im Wasser einsank, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen aus dem Fluss.