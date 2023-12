Ravensburg Fahrzeuglenker übersieht Zweiradfahrer - Unfall Leicht verletzt wurde der 16 Jahre alte Lenker eines Leichtkraftrads, der am Montag kurz nach 12.30 Uhr von einem 18-jährigen Autofahrer übersehen und touchiert worden ist.

Landkreis Ravensburg (ots) - Der 18-Jährige wollte vom Parkplatz einer Schule in der Gartenstraße mit seinem VW ausparken und prallte dabei gegen den 16-Jährigen, der mit seiner Yamaha hinter dem Wagen vorbeifuhr. Der Jugendliche stürzte und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro beziffert.



Ravensburg



Einbruch



In ein Büro in der Schussenstraße hat am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte gelangte über ein Fenster im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten und beschädigte einen Rollcontainer. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Täter nichts gestohlen. Personen, denen der Unbekannte aufgefallen ist oder die sonst Hinweise zur Tat geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.



Horgenzell



Autofahrer kommt bei Glätte von Fahrbahn ab



Bei einem Glätteunfall hat sich am Dienstagmorgen kurz nach 4 Uhr ein 20-jähriger Peugeot-Lenker leicht verletzt. Der Mann war auf der L 288 von Horgenzell in Richtung Hasenweiler unterwegs und kam von der glatten Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen ein Verkehrsschild, überschlug sich und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Peugeot, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.



Baindt



Unfälle auf Bundesstraße



Auf der B 30 Höhe Baindt haben sich am Montagmorgen innerhalb kürzester Zeit zwei Verkehrsunfälle ereignet. Gegen 5.40 Uhr fuhr eine 29-jährige BMW-Fahrerin auf die Bundesstraße in Richtung Süden auf und wollte direkt im Anschluss einen vorausfahrenden Lkw überholen. Dabei übersah sie den Skoda einer 34-Jährigen, die sich bereits auf der Überholspur befand. Diese konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem BMW nicht mehr verhindern. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird am BMW auf rund 2.000 Euro, am Skoda auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Aufgrund des Unfalls bremste eine 23-jährige Audi-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen ab, da sich der Verkehr staute. Ein nachfolgender 41-jähriger Ford-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Audi auf. Auf den stehenden Ford fuhr im Anschluss ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer auf, der die Situation ebenfalls nicht rechtzeitig erkannt hatte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird jedoch auf insgesamt etwa 60.000 Euro beziffert. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen.



Wangen



Einbrecher auf Tour



In zwei Geschäfte in der Innenstadt hat ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen Tagen versucht einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, hat der Unbekannte an einem Laden in der Herrenstraße die hölzerne Eingangstür versucht aufzuhebeln. An der Tür eines weiteren Geschäfts in der Schmiedstraße wurde im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh ebenfalls versucht, die hölzerne Zugangstür aufzubrechen. Ob es sich bei den beiden Taten jeweils um den gleichen Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen gelangte der Unbekannte nicht in das Ladeninnere. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.



Wangen



Auffahrunfall - Verursacher unter Drogeneinfluss



Erheblich unter dem Einfluss von Drogen stand ein 35-Jähriger, der am Montag gegen 8.30 Uhr in der Leutkircher Straße einen Auffahrunfall verursacht hat. Der Mann fuhr mit seinem Skoda einem vorausfahrenden 62-jährigen Lkw-Fahrer, der verkehrsbedingt warten musste, hinten auf. Während am Lkw nur geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Skoda auf rund 3.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 35-Jährigen erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Vortest verlief positiv auf mehrere Drogenarten. Der 35-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Da er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommen auf ihn nun mehrere Strafanzeigen zu. Auch gegen die Halterin des Skoda haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt zugelassen hatte.



Wangen



Polizei sucht zu Unfall Zeugen



Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.20 Uhr in der Siemensstraße ereignet hat. Eine 39-jährige VW-Fahrerin stieß mit dem Mini einer vorausfahrenden 53-Jährigen zusammen. Der Sachschaden beträgt jeweils rund 500 Euro. Da noch unklar ist, ob die 39-Jährige auffuhr oder die 53-Jährige rückwärtsfuhr, bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.



Kißlegg



Fahrzeug zerkratzt



Ein Unbekannter hat am Montagvormittag einen Pkw beschädigt, der zwischen 5 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters im Erlenweg abgestellt war. Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand beide Seiten des Fahrzeugs und ließ an den beiden rechten Rädern die Luft ab. Noch unklar ist, ob auch der daneben abgestellte Pkw von dem Unbekannten angegangen wurde. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07529/97156-0