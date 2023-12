Ravensburg Nach einem Diebstahl am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Modegeschäft in der Kirchstraße hat die Polizei Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen.

Landkreis Ravensburg (ots) - Ein bislang Unbekannter war beim Stehlen von Modeschmuck aufgefallen, als der Alarm beim Verlassen des Geschäfts auslöste. Eine Angestellte nahm die Verfolgung des flüchtigen Diebs auf. Ein Passant, der auf die Situation aufmerksam geworden war, kam zu Hilfe, sodass der Mann im Bereich der Wilhelmstraße gestellt werden konnte. Zwar ließ der Unbekannte das Diebesgut dabei zurück, zog danach jedoch von Dannen. Neben dem Modeschmuck hatte er offenbar zuvor in einem Ledergeschäft eine Geldbörse gestohlen und händigte diese ebenfalls aus. Der Dieb wird als etwa 45 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hatte schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.



Ravensburg



Müllwagen in Brand



Zum Brand eines Müllwagens rückten am Dienstagmittag gegen 13 Uhr Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in die Wilhelmstraße aus. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den 60-jährigen Fahrer des Wagens auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht, woraufhin dieser das Entsorgungsfahrzeug stoppte und den Notruf absetzte. Nach den ersten Maßnahmen der Wehrleute wurde der Müllwagen unter Begleitung der Polizei und der Feuerwehr auf ein Firmengelände begleitet, wo die Müllpresse geöffnet und das Feuer vollständig gelöscht werden konnte. Am Fahrzeug entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge kein nennenswerter Sachschaden. Eine Ursache des Brandes konnte nicht festgestellt werden.



Weingarten



Unfallflucht



Den Seitenspiegel eines VW, der am Straßenrand abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in der St.-Longinus-Straße beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.



Weingarten



Sofa gerät in Brand - mehrere Verletzte



Beim Brand eines Sofas in einem Wohnhaus in der Malerstraße sind am heutigen Mittwoch gegen 9.30 Uhr acht Personen verletzt worden. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Heizdecke geriet das Sofa, das unter einer Dachschräge stand, in Brand. Mehrere Bewohner versuchten, das Feuer zu löschen und wurden dabei durch Rauchgase verletzt. Sieben Verletzte wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, eine weitere Person wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen löschen und überprüfte sicherheitshalber den Dachstuhl auf eine mögliche Ausweitung des Brandes. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Bewohner kamen vorübergehend in einer anderen Bleibe unter.



Fronreute



Fahrzeuge streifen sich seitlich - Polizei sucht Zeugen



Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Kurz vor dem Ortseingang von Blitzenreute in Fahrtrichtung Bad Saulgau kollidierten ein 51-jähriger Ford-Fahrer und ein 56 Jahre alter Sattelzuglenker seitlich miteinander. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert. Da die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben machen, bittet der Polizeiposten Altshausen etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, welcher der beiden Fahrzeuglenker gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat.



Wangen



Unfallflucht



Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Am Waltersbühl" angerichtet. Als die Besitzerin des beschädigten Skodas gegen 14.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie den Schaden an der Beifahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte derweil offenbar das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei zu melden.



Wangen



Unfall fordert Sachschaden



Eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15 Uhr auf der L 320. Ein 40 Jahre alter Renault-Fahrer war von Neuravensburg in Richtung Wangen unterwegs und wollte links nach Niederwangen abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Toyota, woraufhin dessen 24 Jahre alter Fahrer ausweichen musste und in der Folge nach rechts von der Straße abkam. Der Toyota-Lenker überfuhr dabei ein Verkehrszeichen und kam mehrere Meter später in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Wagen des 24-Jährigen entstand rund 3.000 Euro Sachschaden, am Verkehrszeichen wird der Schaden auf rund 150 Euro geschätzt.