Isny im Allgäu Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen am Mittwochabend in der Lindauer Straße ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu.

Landkreis Ravensburg (ots) - Das Trio im Alter zwischen 15 und 29 Jahren war aufgrund einer zurückliegenden, privaten Angelegenheit zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll ein Beteiligter eine junge Frau mit der Hand und eine weitere mit einer Stange geschlagen haben. Eine der jungen Frauen habe mit einer Glasflasche in der Hand Drohungen ausgesprochen. Der Ablauf und die Handlungen der einzelnen Personen sowie die konkreten Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beteiligten wurden den bisherigen Kenntnissen zufolge allenfalls leicht verletzt.



Isny im Allgäu



Alkoholisierte Autofahrerin verliert Kontrolle über Pkw



Im Bereich der Einmündung Hohe Linde / Schweinebach hat am Mittwoch gegen 23.15 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend prallte die Autofahrerin auf Höhe einer Tankstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Erdhügel und überschlug sich mit ihrem Wagen seitlich. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, an ihrem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise über 20.000 Euro. Aufgrund der Erstmeldung und auslaufender Betriebsstoffe war neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstelle war die 26-Jährige während des Unfalls mit knapp über 0,5 Promille alkoholisiert. Sie musste aufgrund dessen im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Aus die Unfallverursacherin kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.



Baindt



Alkoholisiert Unfall verursacht



Deutlich über 1,1 Promille ergab der Alkoholtest bei einer 22 Jahre alten Autofahrerin, die am frühen Donnerstagmorgen gegen 22.45 Uhr am Kreisverkehr Riedsenn einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eigenen Angaben zufolge hätte der BMW der 22-Jährigen während der Fahrt eine Warnmeldung über einen Reifendruckverlust abgegeben, woraufhin die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen verloren hätte. Sie überfuhr den Kreisverkehr sowie ein Verkehrszeichen und kam neben der Fahrbahn in einem Gebüsch zum Stehen. Während an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, blieben die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer glücklicherweise unverletzt. Auf die 22-Jährige kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Sie musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, darüber hinaus wird auch überprüft, ob sie möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert hat.



Weingarten / B 30



Auffahrunfall mit mehreren Pkw - Polizei sucht weitere Beteiligte



Auf insgesamt rund 13.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Auffahrunfall mit mehreren Pkw auf der B 30 entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Anschlussstelle Niederbiegen einem Fahrschulauto die Auffahrt auf die B 30 ermöglicht und dabei stark, offensichtlich bis zum Stillstand, abgebremst. Drei nachfolgende Autofahrer mussten hierauf ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, konnten eine Kollision miteinander jedoch nicht mehr verhindern. Während die Fahrer der beschädigten Pkw vor Ort blieben, setzte der unbekannte Autofahrer, der zum Ermöglichen der Einfahrt abgebremst hatte, seine Fahrt fort. Ebenso fuhr das in den Unfall wohl nicht involvierte Fahrschulauto weiter. Das Polizeirevier Weingarten hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Ebenso wird die betreffende Fahrschule gebeten, sich mit den Kolleginnen und Kollegen in Verbindung zu setzen.