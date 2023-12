Fridingen an der Donau Auto überschlägt sich, drei Leichtverletzte Am Samstag etwa gegen 12.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Skoda-Fahrer die K8278 bei Fridingen von Beuron kommend in Fahrtrichtung Buchheim.

Ravensburg (ots) - Aufgrund der Witterung kommt er ins Schleudern und in der Folge rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutscht anschließend einen 6 Meter hohen Abhang hinunter und überschlägt sich zweimal. Hierbei werden sowohl der Fahrzeuglenker als auch die 14 und 22-jährigen Insassen leicht verletzt. Am Pkw entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000.- Euro.



Mengen



Vorfahrt missachtet



Die Vorfahrt missachtet hat am Samstag um 11.00 Uhr ein 73-jähriger VW-Fahrer in der Ostlandstraße in Mengen. Er befuhr die Ringstraße und wollte in die Ostlandstraße abbiegen, wobei er den Vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fiat-Fahrer übersieht. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500.- Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.