Sigmaringen Verkehrsunfallflucht Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht, als er am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in der Brenzkofer Straße gegen einen geparkten Opel geprallt ist.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Weil der Unfallfahrer im Anschluss flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hat das Polizeirevier Sigmaringen nun strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.



Mengen



Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch



Mehrere Hebelspuren sind am Sonntagmorgen an einer Zugangstüre zur Tennishalle im Obereschweg festgestellt worden. Offensichtlich versuchten Unbekannte, sich mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu der Halle zu verschaffen, scheiterten jedoch. Dabei hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Verdächtiges beobachtet haben, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.