Sigmaringen Polizei findet in Wohnung Drogen Wegen eines Streits wurde eine Polizeistreife am Mittwoch kurz vor 21 Uhr in eine Wohnung in der Keltenstraße gerufen.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Beim Betreten der Räume nahmen die Beamten bereits deutlichen Marihuana-Geruch wahr. In der Wohnung fanden die Ermittler schließlich diverse Konsum-Utensilien sowie Drogen. Den Streit konnten die Beamten schlichten, der Wohnungsbesitzer muss nun jedoch mit einer Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes rechnen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Betäubungsmittel dauern indes an.



Stetten a.k.M.



Vorfahrt missachtet - ein Verletzter



Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr auf der L 218 ereignet hat. Ein 25-jähriger Daimler-Fahrer wollte von der Hardtstraße nach links auf die Landesstraße einbiegen und übersah dabei den VW eines vorfahrtsberechtigten 32-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurde der VW auf die Gegenfahrspur geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW.



Krauchenwies



Auffahrunfall fordert eine Verletzte



Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 11 Uhr ist eine 53-jährige Skoda-Lenkerin leicht verletzt worden. Die Frau hatte an einem Fußgängerüberweg in der Hauptstraße angehalten. Eine nachfolgende 39-jährige VW-Fahrerin erkannte den stehenden Skoda zu spät und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die 53-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden fiel gering aus.



Ostrach



Verkehrskontrolle - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs



In eine allgemeine Verkehrskontrolle ist ein 22 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag gegen 0 Uhr in der Bodenseestraße geraten, der ohne Führerschein unterwegs war. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stoppten den Wagen und zeigten den jungen Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft an. Auch der Beifahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen, da er als Fahrzeughalter die Fahrt zugelassen hat.



Bad Saulgau



Vier Fahrzeuge an Unfall beteiligte - zwei Personen leicht verletzt



Gleich vier Pkw waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Martin-Staud-Straße ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah zunächst, dass zwei Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr leichter auf den vor ihm befindlichen Ford einer 37-Jährigen auf. Ein BMW-Lenker übersah die Verkehrssituation ebenfalls und prallte offensichtlich nahezu ungebremst in die Unfallstelle. Dabei schob er die beteiligten Wagen aufeinander auf. Eine Beifahrerin im Mercedes sowie die Fahrerin des Ford wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an den vier Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Sowohl der Ford als auch der BMW mussten abgeschleppt werden.