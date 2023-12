Gammertingen Lkw übersieht Pkw in Kreisverkehr Beim Einfahren in den Kreisverkehr Sigmaringer Straße / Europastraße hat am Donnerstagabend ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer einen Seat-Lenker übersehen und ist mit dessen Wagen kollidiert.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Während an der Sattelzugmaschine rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, kann dieser am Pkw noch nicht beziffert werden. Er dürfte jedoch deutlich höher ausfallen, der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Sigmaringen



Mann beschwert sich über Schneeballschlacht - Unbekannter schlägt zu



Über eine Schneeballschlacht zwischen zwei Personengruppen hat sich am Donnerstagnachmittag ein 32-Jähriger in der Schwabstraße bei den Beteiligten beschwert und diese angesprochen. Weil einer der Männer dem 32-Jährigen hierauf unvermittelt mit der Faust mehrfach in das Gesicht geschlagen haben soll, hat das Polizeirevier Sigmaringen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Täter flüchtete, die Ermittlungen zu seiner Person dauern an. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort nicht behandelt werden mussten.



Neufra



Auf geparkten Wagen aufgefahren - Unfallverursacherin von Sonne geblendet



Weil sie eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet war, ist am Donnerstagmittag eine 27-jährige VW-Fahrerin in der Kirchstraße auf einen Renault aufgefahren, der am Fahrbahnrand geparkt war. Bei der Kollision entstand an beiden Pkw ein Sachschaden von jeweils rund 4.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.



Bingen



Verkehrsunfall



Insgesamt rund 13.000 Euro Sachschaden ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Inneringer Straße entstanden. Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin übersah beim Abbiegen von der Bergstraße auf die Inneringer Straße eine 20 Jahre alte Mini-Lenkerin, die dort in Richtung Hochwieshof unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten blieben beim Zusammenstoß der Pkw unverletzt. Alleine am Mini wird der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.



Pfullendorf



Pkw erfasst Fußgängerin



Wohl schwerere Verletzungen hat eine Fußgängerin erlitten, als sie am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr in der Otterswanger Straße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin hatte die 67-Jährige, die die Fahrbahn überquerte, übersehen. Die Frau schlug mit dem Kopf im Bereich der Windschutzscheibe auf und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Mengen



Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher ohne erforderlichen Führerschein



Ein leicht Verletzter und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der B 32 an der Einmündung Klosterstraße ereignet hat. Beim Linksabbiegen von der Bundesstraße in die Klosterstraße kollidierte der 33-Jährige Fahrer eines Renault samt Anhänger mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer. Trotz Vollbremsung konnte der BMW-Lenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie sich bei der Unfallaufnahme unterdessen herausstellte, verfügt der Renault-Lenker nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Gespanns. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Verantwortliche für den Firmenwagen wird ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.