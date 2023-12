Veringenstadt Gegen Leitplanke geprallt Gegen eine Leitplanke geprallt ist am Montagabend gegen 23.30 Uhr eine 19 Jahre alte Autofahrerin auf der B 32 zwischen Veringendorf und Jungnau.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Aufgrund von Glätte verlor die junge Citroen-Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 19-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst behandelte sie kurzzeitig vor Ort. Um den Citroen, an dem rund 3.000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.



Sigmaringen



Polizei ermittelt wegen mehrerer Schmierereien



Wegen mehrerer Schmierereien auf Gebäudefassaden und einem Geldautomaten ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Vermutlich am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mit einem Marker offensichtlich wahllos Abkürzungen aufgemalt und hierbei einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.



Sigmaringen



Verkehrsunfallflucht



Wohl beim Rangieren hat am Montagvormittag ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Elsa-Neumann-Straße einen geparkten Seat gestreift und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Nachdem der Verursacher davongefahren ist, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat nun das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.



Mengen



Pkw mutwillig zerkratzt



Rund 1.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter angerichtet, indem er offensichtlich absichtlich einen Dacia zerkratzt hat. Der Pkw war am vergangenen Freitag für lediglich eine viertel Stunde zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 auf dem Polizeiposten Mengen zu melden.



Bad Saulgau



Verkehrsunfallflucht



Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Am Montagvormittag hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Platzstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Skoda gestreift und ist anschließend davongefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise im Zusammenhang mit der Unfallflucht nehmen die Ermittler unter Tel. 07581/482-0 entgegen.



Bad Saulgau



Bushaltestelle beschädigt



Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand im Laufe des vergangenen Wochenendes an einer Bushaltestelle in der Schützenstraße. Die Polizei geht derzeit von einer mutwilligen Beschädigung aus und hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen.