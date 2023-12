Sigmaringen Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Zwei Leichtverletzte und insgesamt etwa 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.45 Uhr auf der B 313 an der Zufahrt Laizer Straße ereignet hat.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Ein 18 Jahre alter Honda-Fahrer übersah beim Auffahren auf die Bundesstraße in Richtung Nollhof einen von links kommenden Opel und kollidierte mit diesem. Die 60 Jahre alte Opel-Fahrerin und deren Beifahrerin mussten in Folge des Unfalls von einem Rettungsdienst versorgt werden und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Pfullendorf



Nach Unfall davongefahren - Zeuge gibt Hinweis



Dank eines Zeugenhinweises konnten Beamte des Polizeipostens Pfullendorf die Verursacherin eines Parkremplers ausfindig machen. Die 60 Jahre alte Autofahrerin touchierte am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Litzelbacher Weg" einen geparkten Wagen, stieg mit ihrem Beifahrer aus und begutachtete den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend stieg sie jedoch wieder in ihren Pkw ein und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge, der die Situation beobachtet hatte, notierte hierauf das Kennzeichen der Frau und verständigte die Polizei.



Bad Saulgau



Pkw-Lenker gerät auf Gegenfahrbahn



Weil ihm eigenen Angaben zufolge die Brille verrutschte, ist am Mittwochabend gegen 17 Uhr ein 88 Jahre alter Nissan-Fahrer auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Bondorf nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte der Fahrzeuglenker mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 31-Jährigen. Glücklicherweise ging der Unfall verhältnismäßig glimpflich aus. Während der 88-Jährige offensichtlich unverletzt blieb, wurde die 31-Jährige mit lediglich leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallwagen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.



Pfullendorf



Bargeld und persönliche Gegenstände aus mehreren Pkw gestohlen



An mehreren, offensichtlich größtenteils unverschlossenen Pkw, haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte zu schaffen gemacht. Die Täter durchsuchten mindestens sieben Wagen, die in der Bergwaldstraße und den Straßen "Am Einfang" und "Hokreuzerlänge" abgestellt waren. Hierbei erbeuteten sie geringere Bargeldbeträge und teils persönliche Gegenstände. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und weist zudem daraufhin, Pkw niemals unverschlossen zurückzulassen, auch nicht im privaten Carport oder auf ähnlichen Abstellflächen. Hinweise auf die Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.



Herbertingen



Autofahrer übersieht Rollerfahrer



Beim Abbiegen auf der Jobstraße in Richtung Saulgauer Straße hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein 31-jähriger VW-Fahrer die Kurve geschnitten und hierbei einen 16-jährigen Rollerfahrer übersehen. Der Pkw-Lenker erfasste den Roller und brachte den Zweiradfahrer zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, an seinem Roller entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Sachschaden am VW fiel deutlich geringer aus. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der örtlichen Feuerwehr beseitigt.



Sigmaringen



Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen renitenten Mann



Weil er an der Zugangskontrolle zur Landeserstaufnahmestelle mit einer möglicherweise gestohlenen Jacke gestoppt wurde, hat sich ein 32-Jähriger renitent verhalten und verbale Drohungen gegenüber Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes ausgesprochen. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten beruhigte sich der Alkoholisierte nicht und spuckte in Richtung einer Beamtin, als er in Gewahrsam genommen wurde und einem Arzt vorgestellt werden sollte. Weil er darüber hinaus auch noch die Einsatzkräfte beleidigte und den Arzt oberflächlich kratzte, muss er nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung rechnen. Aufgrund seines Ausnahmezustands wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht.