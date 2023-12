Mengen Betrug beim Geldwechseln Ein Unbekannter hat am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr mehrere hundert Euro bei einem dreisten Betrug erbeutet.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Der Mann bat eine Kassiererin hinter der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts in der Eisenbahnstraße darum, ihm Geld zu wechseln. Dabei fragte er gleich mehrere Male nach Wechselmöglichkeiten und zog von Dannen, als mehrere Scheine hin und her gegangen waren. Nachdem der Verdächtige das Geschäft verlassen hatte, stellte die Kassiererin den Fehlbetrag in ihrer Kasse fest und erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Wechselfallenschwindels. Der Tatverdächtige wird als etwa 170 cm groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine auffallend runde Gesichtsform, war korpulent und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Pullover mit schwarzen Streifen im Brustbereich, hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine Schiebermütze. Zudem sprach er offenbar kein Deutsch und verständigte sich nur mit wenigen Worten. Die Polizei Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.



Pfullendorf



Zu schnell unterwegs - Unfall



Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntag gegen 9.15 Uhr auf der L 194 ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr auf aus Richtung L 456 kommend in den Kreisverkehr der Mengener Straße ein und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet ins Schleudern, überfuhr einen Teil des Kreisverkehrs und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Der Opel des Unfallverursachers wurde an der Front stark beschädigt und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am Pkw entstand rund 2.500 Euro Sachschaden, der 26-Jährige blieb unverletzt.



Pfullendorf



Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt



Bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr ein 50 Jahre alter Autofahrer. Der Toyota-Lenker war auf der L 268 von Mottschieß kommend in Fahrtrichtung Pfullendorf unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr der L 194 kam er im Ausgang einer Kurve aufgrund Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Der 50-Jährige hatte Glück im Unglück, er kam mit dem Schrecken davon. An seinem Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.



Pfullendorf



Wohnungseinbruch



Ein Unbekannter hat sich am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Bei Maria Schray" verschafft. Der Einbrecher hebelte eine Terrassentüre auf und durchwühlte den Wohnbereich. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.



Ostrach



Ohne Führerschein unterwegs



Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dessen Zulassens haben Polizeibeamte nach einer Kontrolle am Sonntagabend in Ostrach eingeleitet. Die Streifenwagenbesatzung war auf das Auto aufmerksam geworden und wollte die Insassen kontrollieren, als der Wagen auffallend unsicher und holprig anfuhr. Warum die beiden beim Erblicken der Polizei augenscheinlich noch versuchten, die Plätze zu tauschen, wurde in der Kontrolle schnell klar. Die Jugendliche, die den Wagen fuhr, hatte keinen Führerschein und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Ihr 18-jähriger Begleiter, der die Fahrprobe gestattet hatte, muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.



Veringenstadt



Auto überschlägt sich neben der Straße



Glücklicherweise glimpflich davongekommen sind die Insassen eines Citroen bei einem Verkehrsunfall auf der L 415 zwischen Inneringen und Veringenstadt. Die 18-jährige Fahrerin war in Richtung Veringenstadt unterwegs und kam am Ende einer langgezogenen Rechtskurve bei Gefälle nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Hang und überschlug sich in der Folge. Während sich die Fahrerin leichte Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste, kam der 16-jährige Beifahrer mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.