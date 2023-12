Sigmaringen Von Sonne geblendet - Autofahrerin verursacht Unfall Einen Unfall mit insgesamt rund 2.500 Euro Sachschaden hat eine 83 Jahre alte Autofahrerin am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße verursacht.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Weil sie eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet wurde, kam die Frau mit ihrem BMW von der Straße ab, überfuhr eine Fußgängerquerung und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt, ihr beschädigter Pkw wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.



Meßkirch



Rund 11.000 Euro Sachschaden nach Reifenplatzer



Ein geplatzter Reifen war die Ursache für einen Unfall mit etwa 11.000 Euro Sachschaden, der sich am Montag gegen 14.15 Uhr in der Stockacher Straße ereignet hat. Während der Fahrt platzte der Reifen einer 84-jährigen Ford-Lenkerin, woraufhin sie nach rechts geriet und dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel kollidierte. Die Überprüfung durch die Polizei ergab, dass die Felgen des Wagens bereits vor Fahrtbeginn erheblich beschädigt und ursächlich für den Reifenplatzer waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Sigmaringen



Ermittlungen wegen Ladendiebstahls



Bei dem Diebstahl von Schuhen wurde am Montagnachmittag ein zunächst unbekannter Mann von Angestellten eines Schuhgeschäfts erwischt. Der Täter hatte die Schuhe aus einem Karton genommen und die elektronische Diebstahlssicherung entfernt. Als der Mann aufgrund seines auffälligen Verhaltens von Angestellten angesprochen wurde, händigte er die bereits im Rucksack befindlichen Schuhe aus und flüchtete. Anhand der Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Polizei später im Stadtgebiet einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und fanden bei dem 26-Jährigen weiteres Diebesgut auf. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.



Winterlingen



Beifahrerin bei Glätteunfall verletzt



Am Sonntag gegen 15.15 Uhr ist auf der L 218 bei Winterlingen ein mit drei Personen besetzter Fiat von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Felsen geprallt. Die 18 Jahre alte Fahrerin des Wagens war in Richtung Storzingen unterwegs und bei Winterglätte nach einer Kurve ins Schleudern geraten. Der Wagen schleuderte gegen einen Felsen, rutschte über die Straße und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Während die 18-Jährige und ein weiterer Mitfahrer im Fond mit dem Schrecken davonkamen, zog sich die 16-jährige Beifahrerin den aktuellen Erkenntnissen zufolge schwerere Verletzungen zu. Alle drei Insassen wurden zur Untersuchung beziehungsweise weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Auto, das nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.



Pfullendorf



Nach Unfall davongefahren - Zeugin verständigt Polizei



Obwohl er bei einem Verkehrsunfall am Montag zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr rund 6.000 Euro Sachschaden verursacht hat, ist ein Sprinter-Fahrer einfach davongefahren. Er startete seine Fahrt mit offener Ladungstüre aus einer Hofausfahrt heraus, woraufhin die Tür in einer Kurve im Mühlweg gegen einen abgestellten Pkw schlug. Eine Nachbarin gab den Polizeibeamten den entscheidenden Hinweis zum Verursacherwagen. Dem verantwortlichen Fahrer, der von den Beamten noch ermittelt werden muss, droht nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.