Meßkirch Transporter-Fahrer wird bei Unfallflucht beobachtet Nachdem Zeugen den Fahrer eines Transporters am Dienstagabend bei einer Verkehrsunfallflucht beobachtet haben, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun strafrechtlich gegen den Fahrzeuglenker.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Gegen 20.45 Uhr touchierte der Mann beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke in der Bahnhofstraße einen geparkten Peugeot und richtete dort einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte er im Anschluss seine Fahrt fort. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und verständigten daraufhin die Polizei.



Sigmaringen



Diebstahl aus Pkw



Wegen versuchten Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 23-Jährigen, der am Dienstagnachmittag von einem Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er im Baumgartenweg an zumindest einem geparkten Pkw überprüfte, ob dieser verschlossen ist. Nachdem er nicht in das Innere des Wagens gelangte, lief er ohne Beute davon. Eine hinzugerufene Streife kontrollierte den Mann später. Bereits am Montag wurde in einem anderen Fall aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Straße "In der Au" abgestellt war, ein Mobiltelefon entwendet. Auch diesbezüglich haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet darum, Pkw und andere Fahrzeug stets abzuschließen, wenn diese verlassen werden. Bieten Sie Dieben keine günstige Gelegenheit.



Sigmaringen



Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Bikes sowie wegen Handels mit Betäubungsmittel



Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Handels mit Betäubungsmittel hat das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 22-Jährigen eingeleitet. Der junge Mann wurde am Freitagabend von Zeugen im Wohngebiet Ziegelesch dabei beobachtet, wie er umherschlich und versuchte, einen Pkw zu öffnen. Kurze Zeit später wurde dem Polizeirevier der Diebstahl eines E-Bikes im Ahornweg gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte die Fahndung aufnahmen und den 22 Jahre alten Tatverdächtigen im Stadtgebiet vorläufig festnehmen konnten. Dabei stellten sie das Zweirad sowie mehrere verpackte Portionen Cannabis sicher, die der Verdächtige bei sich trug.



Hohentengen



Feuerwehr rückt zu Fassadenbrand aus



Zur einer Rauchentwicklung an der Fassade des Gemeindezentrums sind am Dienstagnachmittag die örtliche Feuerwehr und die Polizei ausgerückt. Nach Bauarbeiten mit einem Gasbrenner hatte sich die Holzkonstruktion hinter der Fassade entzündet, sodass die Stelle von der Feuerwehr abgelöscht werden musste. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.



Bad Saulgau



Alkoholisiert am Steuer



Alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens hat sich ein 47-Jähriger gesetzt, der am Dienstagabend in der Buchauer Straße von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Nachdem ein Alkoholvortest über 0,5 Promille ergab, musste der Mann seinen Pkw stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Auch dieser bestätigte die Überschreitung des Grenzwerts, sodass auf den 47-Jährigen nun ein Bußgeld sowie voraussichtlich ein mehrmonatiges Fahrverbot zukommt.