Gammertingen Zeugen gesucht Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Freitag gegen 18.00 Uhr auf der B 313 bei Gammertingen.

Ravensburg (ots) - Ein Mercedes Sprinter fuhr von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Gammertingen, überholte einen Pkw trotz Überholverbot und scherte nur knapp vor diesem wieder ein, so dass dieser bremsen musste. Dies wiederholte sich beim nächsten vorausfahrenden Pkw noch einmal. Diesem Pkw soll der Sprinter auch extrem dicht aufgefahren sein. Eventuelle weitere Geschädigte oder aber Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 zu melden.