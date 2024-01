Wald Zündeln führt zu hohem Sachschaden an Schule Vermutlich durch das Abbrennen von Feuerwerks- bzw. Silvesterknallern und Raketen geriet im Zeitraum von Donnerstag auf Samstag die Gebäudefassade einer Grundschule in Wald in Brand, so dass nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von bis zu 50.000 Euro entstanden ist.

Landkreis Sigmaringen (ots) - Die ermittelnden Beamten des Polizeiposten Pfullendorf konnten vor Ort mehrere ´Böllerreste´ feststellen, so dass zum bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen davon ausgegangen wird, dass die unbekannte Täterschaft beim Abbrennen von Feuerwerk eine Papiertonne anzündete. Nicht nur 2 dort befindliche Papiertonnen brannten dabei komplett ab, vielmehr entstand an der überdachten Örtlichkeit eine derart große Hitze, dass mehrere Fenster gesprungen sind und die Dämmung erheblich beschädigt wurde. Am Gebäude sind auf circa 50 Quadratmeter Rußantragungen, so dass ein Schaden von einem mittleren fünfstelligen Betrag entstanden sein dürfte. Dabei war es vermutlich mehr dem Zufall zu verdanken, dass nicht das gesamte Gebäude abgebrannt ist. Hinweise zu den Tätern werden an das Kriminalkommissariat Sigmaringen unter Telefonnummer 07571 104-0 erbeten.



Pfullendorf



Gebäude an der Fassade angekohlt



Zu einem Schaden von circa 30.000 Euro kam es am Neujahrstag gegen 00.45 Uhr bei einem Brand der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Überlinger Straße in Pfullendorf. Vermutlich durch nicht sachgerecht entsorgte Feuerwerkskörper gerieten zunächst vor dem Gebäude mehrere gelbe Säcke sowie mehrere Müllcontainer in Brand. Im weiteren Verlauf geriet durch den Brand ein Zaun sowie die Fassade des Wohngebäudes in Mitleidenschaft. Die eingesetzten Wehrmänner der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Die Beamten des Polizeiposten Pfullendorf haben die Ermittlungen bezüglich einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



Hohentengen



Zigarettenautomat gesprengt



Nahezu 5.000 Euro Schaden entstanden bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Silvesternacht beim Sportplatz in Hohentengen. Bislang unbekannte Täterschaft sprengte vermutlich mittels Feuerwerkskörpern oder einer entsprechenden explosiven Substanz einen einbetonierten Zigarettenautomaten, so dass Teile des Automaten abrissen und durch die Wucht der Detonation viele Meter weit weg geschleudert wurden. Vermutlich wurde nichts aus dem Automat entwendet. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet für die Ermittlungen zu dieser Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion um sachdienliche Hinweise unter 07581 482-0.



Bad Saulgau



Silvestergewalt gegen Feuerwehr



Nachdem die Feuerwehr an Neujahr gegen 00.56 Uhr in der Kaiserstraße in Bad Saulgau einen brennenden Mülleimer beziehungsweise eine Feuerwerksbatterie neben dem Mülleimer gelöscht hatte, explodierte plötzlich neben den Wehrmännern ein Feuerwerkskörper. Es ist davon auszugehen, dass dieser gezielt in Richtung der eingesetzten Feuerwehrmänner geworfen wurde. Ein Feuerwehrmann klagte im Anschluss über Schmerzen im Gehörgang. Bislang kann nicht gesagt werden, ob er sich diesbezüglich in ärztliche Behandlung begeben muss. In Bezug auf den eigentlichen Einsatz, dem in Brand geratenen Mülleimer, entstand kein Schaden.