Seit Freitagmorgen wird der 50 Jahre alte Domenico D.

Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) (ots) - aus Bad Waldsee vermisst. Er verließ am Freitagmorgen gegen 8 Uhr das Haus von Familienangehörigen in Gaisbeuren und wurde mutmaßlich gegen 10 Uhr zu Fuß neben der L 285 zwischen Reute und Aulendorf gesichtet. Seither fehlt von Domenico D. jede Spur. Suchmaßnahmen der Polizei, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber und -hunde eingebunden waren, verliefen bislang erfolgslos. Die Ermittler schließen nicht aus, dass Herr D. in Aulendorf in einen Zug in unbekannte Richtung eingestiegen ist. Zudem könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden.



Die Polizei bittet daher Personen, die Domenico D. seit Freitagmorgen gesehen haben, oder die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden. Herr D. ist 172 cm groß und kräftig. Er hat kurze, hellbraune, leicht gelockte Haare und trägt einen grauen Rahmenbart. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Sneakers und einem olivgrünen Parka bekleidet. Womöglich trägt Herr D. eine blaue Schiene am linken Handgelenk. Lichtbilder des Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter



https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-waldsee-vermisstenfahndung/



abrufbar.