Meckenbeuren Dachstuhl ausgebrannt - Ursache momentan noch unklar Zu einem Dachstuhlbrand kam es am frühen Neujahrsmorgen in der Sonnenstraße.

Ravensburg (ots) - Als die Feuerwehr und Rettungskräfte eintrafen, stand der Dachstuhl schon komplett in Flammen. Die einzig anwesende Bewohnerin konnte das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Meckenbeuren, Markdorf und Tettnang, die mit 82 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Dachstuhl ablöschen, so dass das Feuer nicht auf das gesamte Gebäude übergreifen konnte. Der Rettungsdienst war mit 9 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohnerin kam bei Nachbarn unter. Es entstand ein Schaden von geschätzten 200000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.