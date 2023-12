Mehrere Täter treten auf Mann ein Massiv eingetreten wurde auf einen Mann am frühen Samstagmorgen vor einer Cafebar im Bereich der Uferzone.

Friedrichshafen (ots) - Der 37jährige Geschädigte hielt sich zuvor zusammen mit seiner Freundin in der Cafebar auf. Hier beobachtete er drei junge Männer, die einen anderen Gast anpöbelten. Der spätere Geschädigte ging dazwischen und wies die drei zurecht. Später verließ er mit seiner Freundin die Örtlichkeit. Als das Pärchen ein Taxi besteigen wollte, wurden sie plötzlich von den drei angegriffen, mit denen es zuvor den Disput gab. Der Geschädigte wurde zu Boden geschlagen und alle drei traten auf ihn ein. Die 36jährige wollte ihrem Freund zu Hilfe kommen, dabei nahm ihr ein Täter die Handtasche weg. Beim Versuch diese zurückzuholen, schlug ihr der Täter ins Gesicht. Anschließend flüchteten alle drei zu Fuß. Im Zuge der Fahndung konnte der Täter, der auch die Tasche nahm, festgenommen werden. Der 29jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die beiden anderen Täter entkamen. Der geschädigte Mann und seine Freundin wurden beide verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter war auch gegenüber den Beamten hoch aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Raubdeliktes hat die Kriminalpolizei übernommen.



Salem



Auf dem Nachhauseweg geschlagen und beraubt.



Ein 55jähriger Mann war am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr auf dem Heimweg in der Bahnhofstraße. Drei junge Männer kamen auf ihn zu und einer forderte Geld. Zur Bekräftigung seiner Forderung schlug der Täter dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Dieser händigte dem Täter daraufhin Bargeld aus und die drei flüchteten. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Täter sollen 20 bis 25 Jahre alt sein.

Die Ermittlungen in der Sache führt die Kriminalpolizei.



Markdorf



Nach Meinungsverschiedenheit Fahrzeug beschädigt



Wegen einer Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr bremste eine 33jährige Renault-Fahrerin einen 19jährigen Ford-Fahrer in der Straße "Untere Auen" aus, worauf dieser anhalten musste. Die Frau und deren Beifahrer stiegen aus und beschädigten an dem Ford Kühlergrill und Seitenspiegel. Anschließend fuhren sie wieder weg. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.