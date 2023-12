Mengen Brandmeldeanlage löst Feuerwehreinsatz aus Die Brandmeldeanlage der Asylbewerberunterkunft in der Reiserstraße löste am Montag gegen 11.00 Uhr aus.

Sigmaringen (ots) - Ein Löschzug der Feuerwehr Mengen rückte mit 32 Einsatzkräften sofort zu dem Objekt aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass in der Unterkunft beim Kochen Rauch entstand, der die Anlage auslöste. Zu einem offenen Feuer kam es nicht.



Bad Saulgau



Handfester Streit bei den Wohnmobil-Parkplätzen



Wegen dem Lärm eines laufenden Notstromaggregats kam es am Montagabend zu einem handfesten Streit zwischen einem 52jährigen und einem 70jährigen, die ihre Wohnmobile beim dortigen Thermalbad parkten. Da es auch zu Beleidigungen des Älteren gegenüber dem Jüngeren gekommen sein soll, wurde die Polizei gerufen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.