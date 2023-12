Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt Schwerste Verletzungen hat sich ein 11 Jahre altes Mädchen zugezogen, als es am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der K 8045 zwischen Kreuzthal und Schmidsfelden von einem Pkw erfasst wurde.

Isny i. A./Landkreis Ravensburg (ots) - Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Mädchen beim Überqueren der Straße auf den in Richtung Winterstetten fahrenden Skoda aufgeladen und weggeschleudert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 11-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 57 Jahre alte Fahrerin des Pkw blieb unverletzt, an ihrem Wagen, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Die Verkehrsdienst Kißlegg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, hierzu wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch das THW an der Unfallstelle im Einsatz war, musste die K 8045 bis etwa 18.50 Uhr voll gesperrt werden.