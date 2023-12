Nach einem Wendemanöver auf der B31n, das am heutigen Freitag gegen 13 Uhr zwischen Stockach und Überlingen zu vier verletzten Personen geführt hat, ermittelt die Verkehrspolizei wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Überlingen / Stockach (Bodenseekreis) (ots) - Ein 30 Jahre alter Opel-Fahrer hatte in Richtung Überlingen offensichtlich bemerkt, dass er in die falsche Richtung unterwegs ist und wollte im dreispurigen Teilbereich in einer Nothaltebucht wenden. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem VW eines 70-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Überlingen unterwegs war. Sowohl der 30 Jahre alte Unfallverursacher als auch seine Beifahrerin und der VW-Lenker zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin im VW erlitt derweil schwerere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis gegen 16.30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt waren Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von den Beamten der Verkehrspolizei noch vor Ort beschlagnahmt, zudem musste der ausländische Fahrer zu Sicherung des Verfahrens einen vierstelligen Euro-Betrag hinterlegen.