Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 11.45 Uhr an der Kreuzung der B 30 mit der B 467 bei Untereschach ereignet hat.

Ravensburg (ots) - Eine 64 Jahre alte VW-Fahrerin kam aus Richtung Meckenbeuren und wollte die Kreuzung in Richtung Untereschach geradeaus überqueren. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt aus. Die 64-Jährige übersah beim Überqueren der Kreuzung den BMW eines vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen, der aus Tettnang kam und in Richtung Ravensburg fuhr. Bei der wuchtigen Kollision wurden der 66-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt. Der VW der 64-Jährigen wurde im weiteren Verlauf abgewiesen und prallte gegen den Smart eines 18-Jährigen, der an der Haltlinie aus Untereschach kommend wartete. Sowohl er als auch die 64-jährige Unfallverursacherin blieben unverletzt. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen ersten Schätzungen zufolge wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, kümmerte sich der Abschleppdienst. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme bis gegen 13.30 Uhr gesperrt, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.