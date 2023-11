Es ist einer der emotionalsten Momente bei den Bambis: Julija Nawalnaja betritt unter Standing Ovations die Bühne in den Bavaria Filmstudios bei München. Sie freue sich, die Auszeichnung für ihren Mann anzunehmen, sagt sie. Noch mehr würde sie sich aber freuen, wenn er das selbst tun könnte. Ihr Mann, der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny, bekommt den Bambi in der Kategorie "Mut".

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigt Putin-Gegner Nawalny, der in Russland wegen des Vorwurfs des Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde, international aber als politischer Gefangener gilt, für "seine Hingabe für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte".

"Was Ihr Mann, was Ihr Vater für uns, ja für die ganze Welt leistet, ist kaum in Worte zu fassen", sagt sie. "Dieser unbeugsame Mann hat unsere Solidarität verdient." Sie betont: "Wir müssen seine Botschaft in die Welt tragen, bis er es hoffentlich selbst wieder kann."

Glamour, Emotionen und Politik

Es ist der berührenste Moment einer glamourösen Gala, die zum 75. Geburtstag des Bambi aus einer dreijährigen Corona-Pause zurückgekehrt ist - und in der es immer wieder politisch wird. Zum Beispiel, als Veronica Ferres den Bambi in der Kategorie "Film national" ankündigt.

"Jede und jeder einzelne kann seinen Beitrag leisten, dass wir in Frieden leben können", sagt sie - und vergibt den Preis an den Film "Oskars Kleid" von Drehbuchautor Florian David Fitz über ein transsexuelles Kind. Die Macher betonen: "Wir werden niemals aufhören, Filme zu machen, die für eine freie, liberale und tolerante Gesellschaft stehen. Ohne euren Hass."

Peter Maffay, der aus den Händen von Komiker Otto Waalkes als "Legende" einen Bambi erhält, spricht von einer "Verpflichtung, der Wertevorstellung unserer Gesellschaft treu zu bleiben," und fordert, Hass und Gewalt in der Welt zu bekämpfen.

Weniger politisch, aber doch rührend wird es, als Moderator und Sänger Giovanni Zarrella von seinem Überraschungs-Bambi in der Kategorie Entertainment ehrlich überrumpelt wirkt, Schauspieler Mads Mikkelsen ("Der Rausch") seinen "Schauspiel International"-Bambi seiner kleinen Enkeltochter widmet - und die für ihre Lebenswerk geehrte Schauspielerin Senta Berger sagt: "Es ist ein großes, abenteuerreiches Leben gewesen, und das ist ein ganz besonderes Ereignis, das mich daran erinnern soll."

Jubiläumsjahr der Verleihung

Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Es gibt ihn seit 1948. In diesem Jahr feiert er also 75. Geburtstag.

Im Jubiläumsjahr bekommt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft den Bambi in der Kategorie Sport - verliehen von zwei ehemaligen Sport-Stars: Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanović. "Wir haben bewiesen, was man alles erreichen kann, wenn man ein solches Team hat", sagt Nationaltrainer Gordon Herbert.

Die schwedische Popsängerin Zara Larsson bekommt den Bambi in der Kategorie "Musik international", Karoline Herfurth einen Bambi für ihre Rolle in "Einfach mal was Schönes" und Felix Kammerer einen für seine Hauptrolle in dem Oscar-prämierten Film "Im Westen nichts Neues".

Mit Kammerer waren Florian David Fitz für seine Rolle in "Oscars Kleid" und Elyas M'Barek für seine Darstellung des Enthüllungsjournalisten Juan Moreno in "Tausend Zeilen" nominiert. Die beiden Mit-Nominierten seien seine Freunde, darum freue er sich auch, wenn die gewinnen, hatte er vor der Verleihung gesagt. Und überhaupt: "Dabei sein ist alles."