Der Oscar-Preisträger Jared Leto (51) ist am Empire State Building hochgeklettert. In rotem Sportanzug, mit Sonnenbrille und an Seilen befestigt kletterte der Schauspieler und Sänger am Donnerstag einen Teil der Außenwand oben am Gebäude hinauf, wie die Veranstalter mitteilten.

"Dieses Gebäude ist ein Zeugnis für all die Dinge, die wir schaffen können auf dieser Welt, wenn wir sie uns vornehmen", wurde Leto zitiert. Mit der Aktion wollte der Musiker auch verkünden, dass er demnächst mit seiner Band Thirty Seconds to Mars wieder auf Welttournee geht.

Leto war in den 90er Jahren mit der Serie "Willkommen im Leben" berühmt geworden. 2014 hatte er für seine Rolle in dem Film "Dallas Buyers Club" den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen.