Die Kämpfe in der Industriestadt Sjewjerodonezk halten weiter an. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ist der Kampf "vielleicht der schwierigste in diesem Krieg". Wie ein Berater von Selenskyj mitteilte, haben die russischen Truppen ihre Taktik geändert. Statt in der Stadt zu kämpfen, beschießen sie diese mit Artillerie. Sjewjerodonezk ist eine der letzten Städte in der Region Luhansk, die sich noch in ukrainischer Hand befinden.