München (SID) - Basketball-Vizemeister Bayern München hat Schlüsselspieler Nick Weiler-Babb (26) für zwei weitere Jahre an sich gebunden. Der US-Guard verlängerte seinen ausgelaufenen Vertrag bis 2024 und geht in diesem Jahr in seine dritte Saison beim EuroLeague-Klub.

"Nick hat sich in den letzten zwölf Monaten unglaublich gesteigert. Seine Vielseitigkeit war ein großes Plus für unser Team", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi: "Wir denken, dass er jetzt nah daran ist, das höchste Level seines enormen Potenzials zu erreichen."

Weiler-Babb bekam in der abgelaufenen Saison sowohl in der EuroLeague (rund 26 Minuten) als auch in der Bundesliga (24) viel Spielzeit von Trainer Andrea Trinchieri. Vor der Einigung mit dem Amerikaner hatten die Bayern bereits mit Othello Hunter und Augustine Rubit verlängert. Kapitän Nihad Djedovic und Leon Radosevic haben den Klub dagegen verlassen.