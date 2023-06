Am Mittwoch gab Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihren Kader für die Europameisterschaft in Israel und Slowenien bekannt.

Angeführt von den Spanien-Legionärinnen Leonie Fiebich und Marie Gülich reisen die deutschen Basketballerinnen zu ihrer ersten EM seit zwölf Jahren. Am Mittwoch gab Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihren 12-köpfigen Kader für die Europameisterschaft in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) bekannt.

Unter den EM-Fahrerinnen stehen acht Spielerinnen, die außerhalb Deutschlands aktiv sind. Während Gülich mit dem Valencia BC in der abgelaufenen Saison den spanischen Meistertitel holte, wurde Fiebich (Casademont Zaragoza) zur Liga-MVP gewählt. Satou Sabally von den Dallas Wings aus der WNBA, Deutschland beste Basketballerin, verzichtet auf die EM-Teilnahme.

In der EM-Vorrunde tritt das Team von Thomaidis im slowenischen Ljubljana an. Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe C sind am ersten EM-Tag Frankreich (20.45 Uhr) sowie danach Co-Gastgeber Slowenien (16. Juni/18.00 Uhr) und zum Vorrundenabschluss am 18. Juni Großbritannien (12.15 Uhr/alle MagentaSport).

Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein. Die beiden Mannschaften dahinter können sich in einer Zwischenrunde ebenfalls noch für die Runde der besten Acht qualifizieren.

Zuletzt hatten die deutschen Korbjägerinnen 2011 in Polen an einer EM-Endrunde teilgenommen. Die letzte von insgesamt nur zwei Bronzemedaillen datiert von 1997. - Das deutsche EM-Aufgebot im Überblick:

Alina Hartmann (CD Zamarat/Spanien/20 Länderspiele), Leonie Fiebich (Casademont Zaragoza/13), Luisa Geiselsöder (La Roche Vendee/Frankreich/16), Jennier Crowder (Medical instinct Veilchen BG 74 Göttingen/14), Marie Gülich (Valencia BC/Spanien/19), Ama Degbeon (BKG Prima Akademia/Ungarn/44), Emily Bessoir (University of California Los Angeles/USA/4), Emma Stach (AS NIKI Lefkadas/Griechenland/24), Lina Sontag (University of California Los Angeles/USA/6), Alexandra Wilke (Rutronik Stars Keltern/22), Svenja Brunckhorst (Team Bundeswehr/70), Sonja Greinacher (Team Bundeswehr/66) (SID)