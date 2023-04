Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn spielt im Halbfinale des Final Four der Champions League gegen den spanischen Gastgeber Unicaja Malaga.

Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn spielt im Halbfinale des Final Four der Champions League gegen den spanischen Gastgeber Unicaja Malaga. Das ergab die Auslosung am Dienstag in der andalusischen Stadt. Im zweiten Semifinale kommt es zum Duell zwischen Titelverteidiger Lenovo Teneriffa/Spanien und Hapoel Jerusalem/Israel.

Bonn absolviert am 12. Mai im Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena das zweite Halbfinale, das Endspiel geht am 14. Mai über die Bühne. Die Telekom Baskets hatten sich vergangene Woche im Viertelfinale durch einen Heimsieg im Entscheidungsspiel gegen SIG Straßburg/Frankreich erstmals für das Finalturnier des Europapokalwettbewerbs qualifiziert.