Die MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball Bundesliga ( BBL) bekommen es in den Play-ins der Champions League mit Darüssafaka Istanbul aus der Türkei zu tun. Die Schwaben wurden durch ein 83:79 (35:38) über AEK Athen/Griechenland zum Abschluss der Gruppenphase Zweiter, Darüssafaka qualifizierte sich als Dritter.

Am 2./3. sowie 9./10. und 16./17. Januar (wenn nötig) finden acht K.o.-Duelle (best of three) statt. Die jeweiligen Gewinner folgen den Gruppensiegern in die zweite Wettbewerbsphase. Setzt sich Ludwigsburg durch, geht es in der Staffel J unter anderem gegen die Telekom Baskets Bonn, die in der abgelaufenen Saison in der Champions League triumphiert hatten.

"Wir haben zuletzt keinen guten Basketball gespielt, auch heute waren wir nicht perfekt", sagte Ludwigsburgs Trainer Josh King nach dem Erfolg über Athen. Allerdings habe "jeder seinen Beitrag geleistet, wir hatten als Team eine tolle Energie. Diese Energie benötigen und suchen wir, dieser Stil ist unserer."