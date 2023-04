Walt Hopkins hört nach gut zweieinhalb Jahren im Amt und der erstmaligen EM-Qualifikation mit den deutschen Basketballerinnen seit zwölf Jahren als Bundestrainer auf. Als Nachfolgerin des US-Amerikaners wurde die Kanadierin Lisa Thomaidis engagiert, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt. Zur Vertragslaufzeit machte der Verband keine Angaben.

Die 50-Jährige war von 2013 bis 2021 Nationaltrainerin in ihrem Heimatland, mit den Kanadierinnen holte sie Top-10-Platzierungen bei den Olympischen Spielen 2016 (7.) und 2021 (9.) sowie bei den Weltmeisterschaften 2014 (5.) und 2018 (7.). Seit 1998 steht Thomaidis beim Frauen-Team der University of Saskatchewan an der Seitenlinie.

"Wir haben uns im DBB fest auf die Fahnen geschrieben, in den kommenden Jahren den weiblichen Basketball verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung von Lisa Thomaidis passt perfekt zu diesem Vorhaben", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss, "Lisa verkörpert absolute Weltklasse und hat uns sehr schnell von sich überzeugt."

Erstes Highlight für Thomaidis wird die EM in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni). Im Spielort Ljubljana geht es in der Vorrunde gegen Co-Gastgeber Slowenien, Vize-Europameister Frankreich und Großbritannien.

"Die erste Qualifikation für eine EuroBasket seit zwölf Jahren ist eine fantastische Leistung und Zeugnis der bis dato sehr guten Arbeit. Ich bin fest entschlossen, alles zu tun, um diesem Team zu noch größeren Erfolgen zu verhelfen", so Thomaidis.