München (SID) - Die Basketballer von Bayern München müssen in der EuroLeague weiter auf den ersten Sieg warten. In einer Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals unterlag die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri dem spanischen Topteam FC Barcelona mit 73:84 (34:37). Mit drei Niederlagen aus drei Spielen stehen die makellos in die Bundesliga gestarteten Münchner am Ende der EuroLeague-Tabelle.

Der US-Amerikaner Augustine Rubit war mit 19 Punkten bester Werfer bei den Bayern, die vor rund sechs Monaten im Kampf um das Final Four erst im entscheidenden Spiel fünf an den Katalanen gescheitert waren. Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) bekommen die Münchner gegen den italienischen Meister Emporio Armani Mailand die nächste Chance auf die ersten Punkte.