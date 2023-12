Die deutschen Basketball-Spitzenteams Bayern München und Alba Berlin haben in der EuroLeague Dämpfer kassiert.

Die deutschen Basketball-Spitzenteams Bayern München und Alba Berlin haben in der EuroLeague Dämpfer kassiert. Der Pokalsieger aus München unterlag im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld der AS Monaco 80:91 (31:46) und musste seine neunte Niederlage im 16. Spiel hinnehmen. Albas Bilanz ist deutlich schlechter: Das 82:91 (47:51) gegen Fenerbahce Istanbul war die bereits 13. Niederlage.

Im BMW Park in München drückte Fußball-Nationalspieler Mats Hummels vergebens die Daumen - die Bayern liefen gegen die vom früheren Alba-Coach Sasa Obradovic trainierten Gäste von Beginn an einem Rückstand hinterher. Hoffnung machte das dritte Viertel, das an die Münchner ging, die Aufholjagd verpuffte aber im letzten Abschnitt. Sylvain Francisco war mit 19 Punkten erfolgreichster Werfer des FCB.

Alba dagegen startete gegen das türkische Spitzenteam gut, lag anfangs vorne und hielt das Spiel angeführt vom starken früheren NBA-Profi Sterling Brown (15 Punkte) zunächst offen. Ein schwaches drittes Viertel, in dem nur zwölf Punkte gelangen, machten die Hoffnungen aber zunichte.