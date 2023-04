Bundesliga-Spitzenreiter Alba Berlin hat die Saison in der EuroLeague mit einem Sieg beendet, bleibt in der Tabelle jedoch Vorletzter.

Köln (SID) - Bundesliga-Spitzenreiter Alba Berlin hat die Saison in der EuroLeague mit einem Sieg beendet, bleibt in der Tabelle jedoch Vorletzter. Der deutsche Basketball-Meister gewann am Donnerstag 88:71 (38:36) gegen Schlusslicht Lyon-Villeurbanne und feierte ein versöhnliches Ende einer insgesamt enttäuschenden Spielzeit in der europäischen Königsklasse, in der den Albatrossen lediglich elf Siege in 34 Partien gelangen.

Das Saisonfinale gegen den französischen Vertreter gestaltete sich bis zur Pause ausgeglichen, im dritten Viertel erhöhten die Berliner jedoch die Intensität und setzten sich entscheidend ab. Der deutliche Sieg war auch das Ergebnis einer guten Teamleistung, gleich fünf Berliner punkteten zweistellig.

Bereits am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) ist Alba erneut gefordert. Dann gilt es bei den Hamburg Towers, die Tabellenführung in der Liga vor den Telekom Baskets Bonn zu verteidigen.