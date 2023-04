Brittney Griner wird ein Buch über ihre zehnmonatige Gefangenschaft in Russland schreiben. Das kündigte die Basketball-Starspielerin am Dienstag an.

New York (SID) - Brittney Griner wird ein Buch über ihre zehnmonatige Gefangenschaft in Russland schreiben. Das kündigte die Basketball-Starspielerin am Dienstag an. Das Buch, dessen Titel noch nicht bekannt ist, soll demnach 2024 erscheinen. Griner will darin ihre "surreale Erfahrung" und die "erschreckenden Aspekte des täglichen Lebens" beschreiben, wie die US-Amerikanerin in einer Stellungnahme erklärte.

Griner war Anfang August 2022 von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und in einem spektakulären Gefangenenaustausch im Dezember freigelassen worden. Die 32-Jährige verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren.

Zuletzt hatte sie angekündigt, ihre Karriere fortzusetzen und unterschrieb dafür einen Einjahresvertrag bei ihrem Ex-Klub Phoenix Mercury aus der WNBA.